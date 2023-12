Lorenzo Sonego: "Giocherò ancora con Jannik Sinner? Il doppio non è una priorità"

© Clive Brunskill/Getty Images

Uno dei grandi protagonisti della vittoria in Coppa Davis è stato Lorenzo Sonego. Il tennista torinese si è rivelato un compagno di squadra perfetto per Jannik Sinner durante i match di doppio disputati dagli azzurri contro Olanda e Serbia.

Vittorie che hanno consentito al team capitanato da coach Flippo Volandri di portare a casa l’insalatiera nel bel Paese dopo 47 anni ( la precedente e unica affermazione era datata 1976, ndr). Lorenzo partirà nel 2024 in United Cup guidando la truppa azzurra insieme alla tennista Jasmine Paolini.

Nella competizione mista a squadre l’Italia è stata inserita nel gruppo D che si disputerà a Sydney con Francia e Germania.

Dopo la United Cup, il tennista torinese giocherà direttamente il primo Slam stagionale in cui difende il secondo turno raggiunto lo scorso anno (sconfitta in 5 set contro il polacco Hubert Hurkacz,ndr.).

Lorenzo Sonego ha parlato al Corriere dello Sport

Sonego ha ricevuto il Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell'anno e, nelle parole riportate da Il Corriere dello Sport, ha spiegato: "Adesso le mie energie si concentreranno sul singolare.

Voglio cercare di fare risultati che sono già riuscito a ottenere due anni fa arrivando comunque alla ventunesima posizione del ranking mondiale. Voglio cercare di migliorarmi: è quello che sto facendo durante tutti gli allenamenti.

Doppio con Sinner? Ora siamo entrambi concentrati sul singolo, il doppio non è la priorità, anche se mi sono trovato benissimo insieme a lui in campo e giocare qualche partita insieme aiuterebbe a cementare ulteriormente l’intesa” , ha sottolineato il tennista torinese.



Lorenzo ha voluto rimarcare come sia soddisfatto del lavoro che sta realizzando e che diverse partite gli abbiano consentito di migliorare e crescere affermando: “Sono contento di quello che sto facendo durante questa off season.

Alcune partite giocate lo scorso anno mi hanno insegnato tanto. Ho l’esperienza per poter fare ancora meglio il prossimo anno e quello che l’obiettivo primario.



Il tennista originario di Torino si è goduto insieme alla sua compagna Alice le vacanze alle Maldive prima di ripartire in vista della stagione 2024.