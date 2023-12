Ecco i tennisti con la miglior percentuale di vittorie sulla terra battuta nel 2023

© Clive Mason/Getty Images

La stagione europea sul rosso si è aperta con il successo - il primo a livello Masters 1000 - di Andrey Rublev a Montecarlo. Il russo si è reso protagonsita di una eccezionale settimana e ha completato la rimonta in finale contro Holger Rune.

Il Tour ATP ha poi fatto tappa in Spagna, dove Carlos Alcaraz ha trionfato sia al torneo ATP 500 di Barcellona e del Mutua Madrid Open. Nemmeno gli Internazionali BNL d'Italia hanno restituito agli appasionati una delle migliori versioni di Novak Djokovic, eliminato ai quarti da Rune.

Il danese, come accaduto a Montecarlo, ha perso in finale da Daniil Medvedev: per il russo si è trattato del primo titolo in carriera sulla terra battuta. Djokovic ha però reagito nel momento clou e, proprio al Roland Garros, è diventato l'unico tennista in grado di conquistare 23 Slam nel circuito maschile.

Il serbo si è portato poi a quota 24 agli US Open.

Ecco i tennisti con la miglior percentuale di vittorie sul rosso nel 2023

A chiudere con la miglior percentuale di vittorie sul rosso nel 2023 è stato Alcaraz con un bilancio di 25/3( 0.893) .

Oltre alla inaspettata sconfitta subita a Roma ai danni di Fabian Marozsan, il grande rimpianto riguarda il Roland Garros. Lo spagnolo non ha potuto competere al massimo delle sue potenzialità nell'arco dell'intera partita con Djokovic in semifinale.

I crampi lo hanno infatti limitato a partire dalla terza frazione di gioco. Alcaraz ha successivamente spiegato che ha avvertito una tensione mai provata prima. Al secondo posto di questa speciale classifica figura Rune. Il danese ha vinto il titolo a Monaco e raggiunto la finale a Montecarlo e a Roma registrando nel complesso 16 vittorie e 4 sconfitte( 0.800) .

Stessa percentuale, nonostante i cinque match disputati in meno, per Djokovic( 12-3) . Il belgradese, come specificato a inzio articolo, non ha brillato nei primi tornei sulla superficie meno rapida e ha rialzato la testa solo a Parigi.

A seguire ci sono Rublev con un significativo 19-5( 0.792) , Stefanos Tsitsipas( 17-5, 0.773) Medvedev( 10-3, 0.769) e Alexander Zverev( 20-7, 0.741) . Gli ultimi tre posti sono occupati rispettivamente da Casper Ruud, Nicolas Jarry e Sinner. L'altoatesino ha giocato undici incontri: otto le vittorie e tre le sconfitte( 0.727) .