Ecco i tennisti che hanno guadagnato di più nel 2023: 1° Djokovic, 4° Sinner

Jannik Sinner ottiene un nuovo traguardo agli Australian Open: non accadeva dal 1977

Al secondo posto di questa speciale classifica figura Carlos Alcaraz. Costretto ai box nella prima parte della stagione, lo spagnolo ha vinto il secondo Major a Wimbledon e intascato $ 10.753,431. Segue Daniil Medvedev con $ 9.239,679, capace di aggiungere cinque titoli in bacheca tra cui i Masters 1000 di Miami e Roma.

In attesa dell'inizio della prossima stagione, risulta piuttosto interessante quantificare il bottino raccolto dai tennisti grazie ai risultati conseguiti nel circuito maggiore.

Dopo le due ultime complicate partite del girone, Djokovic ha trovato la forza e il modo di cambiare passo e ha dominato sia la semifinale con Carlos Alcaraz che la finale con Sinner. L'altoatesino si è preso la sua personale rivincita una settimana dopo in Coppa Davis annullando tre match point consecutivi a Djokovic in semifinale e scrivendo una incredibile pagina di storia del tennis tricolore.

Il 2023 tennistico si è concluso con due storici trionfi. Novak Djokovic ha siglato un nuovo record superando Roger Federer per numero di titoli conquistati alle ATP Finals. Il campione serbo si è imposto per la settima volta nel Torneo dei Maestri battendo Jannik Sinner nell'ultimo atto dell'evento; lo stesso tennista che lo aveva superato nel secondo incontro di Round Robin del Gruppo Verde.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD