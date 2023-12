Entry list Atp Hong Kong - Rublev e Khachanov guidano il seeding. Presente Musetti

© Matthew Stockman/Getty Images

Saranno tre i tornei che daranno il via al 2024 tennistico. Oltre alla United Cup - la competizione a squadre ideata dall’Association of Tennis Professionals - si disputeranno i due eventi ATP 250 di Brisbane e Hong Kong.

Quest’ultimo è stato scelto da Lorenzo Musetti per un intenso inizio di stagione. Il talento di Carrara non ha espresso il suo reale livello nella parte finale del 2023 e cercherà di invertire il trend negativo proprio a partire dal Bank of China Hong Kong Tennis Open, in programma dal primo al sette gennaio.

Musetti non sarà l’unico azzurro a ripartire da Hong Kong. La speranza è quella di avere due tennisti nel main draw, ma tutto dipenderà da Matteo Berrettini. L’ex finalista di Wimbledon ha posto fine alla sua stagione agli US Open a causa del duro infortunio subito alla caviglia e perso numerose posizioni in classifica.

L’attuale numero 92 del ranking mondiale dovrà quindi disputare le qualificazione per accedere al tabellone principale.

Atp Hong Kong - Rublev e Khachanov guidano il seeding. Presente Musetti

A guidare il seeding ci penseranno Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Il primo ha staccato il pass per le Nitto ATP Finals anche quest’anno, ma ha lasciato Torino senza raccogliere nemmeno un successo. Khachanov ha inseguito l’obiettivo e la sua rincorsa si è fermato solo al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Stenderanno in campo anche Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo e Jan-Lennard Struff. Musetti sarà testa di serie numero sei; a seguire Laslo Djere e Christopher Eubanks. Da non sottovalutare Arthur Fils, finalista alle Next Gen ATP Finals.

Il francese si è arreso all’ultimo atto del torneo contro Hamad Medjedovic. A Hong Kong popoleranno il main draw due tennisti che hanno sfidato l’Italia in Coppa Davis, ovvero Botic van de Zandschulp e Miomir Kecmanovic.

L’entry list completa