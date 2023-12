Paolo Bertolucci e il tweet polemico contro la FITP: "Poco signorile"

Adriano Panatta su Matteo Berrettini: "Relazione con Satta non c'entra, le donne..."

Con un gesto del genere la federazione avrebbe dimostrato signorilità e avrebbe avallato un naturale passaggio di consegne. E invece non è andata così. Da qui il brusco commento sui social con Bertolucci che ha twittato il seguente messaggio:

E alcune dichiarazioni hanno fatto rumore. Attraverso il proprio profilo Twitter l'ex tennista Paolo Bertolucci ha fatto notare che non invitare i protagonisti della prima Davis del 1976 è stato piuttosto poco signorile.

La FIT - in collaborazione con Supertennis - ha celebrato durante i Supertennis Awards la vittoria degli azzurri e tutti gli italiani sono stati protagonisti. Qualcuno ha notato però una indecorosa mancanza. Mentre Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e tutti i compagni della vittoria di Malaga hanno festeggiato giustamente in tanti hanno sottolineato l'assenza dei protagonisti del 1976 alla festa FIT con questi personaggi della storia del tennis, forse troppo velocemente dimenticati.

Jannik Sinner ha contribuito a fare la storia e ha vinto da protagonista totale con la maglia azzurra la Coppa Davis. Per l'Italia è stata la seconda vittoria nella storia, gli azzurri hanno conquistato l'insalatiera 47 anni dopo il primo e unico successo del 1976.

I suoi numeri parlano chiaro e sembrano solo un'apertura in vista di un 2024 che si preannuncia straordinario. Prima la grande esperienza alle Atp Finals di Torino dove si è arreso solo in finale al numero uno Novak Djokovic (colui che aveva già battuto nel girone e che poteva eliminare con un biscotto poco adatto alla metodologia di Jannik), poi la storia.

Il 2023 è stato un anno a dir poco fantastico per il tennis italiano. Il numero uno azzurro Jannik Sinner ha raggiunto risultati eccezionali ed è ormai considerato tra i migliori tennisti al mondo. Tanti i risultati raggiunti, la vittoria del Masters 1000 di Toronto o la semifinale a Wimbledon e nell'ultimo periodo il tennista altoatesino ha avuto la definitiva consacrazione.

