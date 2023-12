Rafael Nadal e i complimenti al giovane Abdullah Shelbayh: le parole dello spagnolo

© Adam Pretty/Getty Images



Le Next Gen ATP Finals 2023 tenute a Jeddah(Arabia Saudita) si sono concluse con la vittoria di Hamad Medjedovic che ha superato in finale il favorito francese Arthur Fils . Tra i protagonisti c’è stato il tennista giordano Abdullah Shelbayh che è riuscito a vincere nel corso della competizione contro l’americano Alex Michelsen.

Il next gen originario di Amman si allena alla Rafa Nadal Academy situata a Manacor.

Rafael Nadal si congratula con Abdullah Shelbayh

La leggenda spagnola e 22 volte campione Slam ha espresso il proprio parere sul tennista giordano al sito ufficiale dell'ATP affermando: “Fa sentire i rivali molto a disagio con il suo stile.

Per descrivere Abdullah bisogna analizzare il suo talento. Penso che sia un giocatore con un talento innato molto speciale, è capace di fare cose che la maggior parte non riesce a fare. Mette molto a disagio gli avversari con il suo stile di gioco.

Lo so perché mi sono allenato con lui diverse volte. Ha aggiunto qualcosa di molto importante, nell’ultimo anno e mezzo ha fatto un passo avanti quando si tratta di vivere il tennis”.

Rafa ha proseguito congratulandosi con Abdullah.

“Posso solo congratularmi con te per la tua dedizione e il tuo duro lavoro e incoraggiarti a continuare su questa strada. Ha avuto una stagione molto positiva, raccogliendo buoni risultati e scalando posizioni in classifica."



Non si è fatta attendere la risposta di Shellbayh che ha ripercorso la sua stagione nella quale ha vinto un titolo a livello Challenger a Charleston.

“Questa è stata la mia prima stagione sul circuito, ma finora è stato l’anno migliore della mia carriera. Ho ottenuto il mio primo trofeo Challenger. È stato molto speciale, sapere che quest’estate ho attraversato mesi molto difficili e molti cambiamenti intorno a me.

Non è stato il periodo migliore fuori dal campo, quindi è stato fantastico vincere quel titolo in un momento così importante dell’anno” ha affermato il giovane giordano. Infine, Shellbayh ha voluto ringraziare Rafa per le parole spese nei suoi confronti dichiarando: “Mi ha detto che era un grande passo nella mia carriera, che dovevo godermelo e non accontentarmi.

Mi ha detto che non potevo accontentarmi di un solo risultato perché tutti cercano di migliorare allo stesso tempo, quindi devi continuare con quello che hai costruito. Ciò non significa che vincerai tutti i grandi tornei, ma devi continuare a lavorare bene e non perdere i momenti importanti che ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo.

È stato molto speciale sentire quelle parole da uno come lui, che è stato il mio idolo da quando ho iniziato a giocare a tennis”.