Boris Becker e la stima per Alexander Zverev: "Non riceve il rispetto che merita"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il ritorno più importante del 2023 è quello del tedesco Alexander Zverev. Il nativo di Amburgo è tornato nella stagione 2023 dopo il tremendo infortunio patito durante la semifinale del RG contro la leggenda spagnola Rafael Nadal; nell’occasione Sascha ha riportato conseguenze ai 3 tendini della caviglia ed è stato costretto ad un’operazione e a restare lontano dai campi fino all’inizio dell'annata appena conclusa.

La stagione di Zverev è iniziata ovviamente a rallentatore: il tedesco è infatti uscito al secondo turno durante gli Australian Open. Passo dopo passo, però, Zverev ha ritrovato il suo tennis, staccato il pass per le Nitto ATP Finals e chiuso l'anno alla settima posizione della classifica mondiale.

Il tedesco ha raggiunto la semifinale al RG (confermando i punti conquistati nell'edizione precedente) e conquistato l’ATP 500 di Amburgo (torneo casalingo dato che Zverev è nato nella città tedesca, ndr.) e l’ATP 250 di Chengdu (Cina) .

Boris Becker riconosce i meriti di Alexander Zverev

Nonostante sia sempre stato un tennista fisso nella top 5, Zverev non ha mai goduto del giusto riconoscimento dai fan e dagli addetti ai lavori. A spezzare una lancia a suo favore è stato di recente Boris Becker (attuale coach del danese Holger Rune) .

La leggenda tedesca, durante un’intervista ad Eurosport, ha dichiarato: “Gioca con la motivazione che viene dal sentirsi sottovalutato, vuole dimostrare che il suo miglior livello deve ancora arrivare. Penso che non riceva il rispetto che merita dagli esperti di questo sport e ritengo che suo padre sia il la persona giusta per dirigere la sua carriera".



Zverev vanta un palmarès di altissimo livello che comprende 21 titoli nel Tour ATP tra cui la medaglia olimpica conquistata a Tokyo, 5 Masters 1000 , 2 Nitto ATP Finals vinte nel 2019 e 2021 (prima edizione nella nuova sede torinese) e una finale Slam persa contro Dominic Thiem nello US Open 2020.

La stagione 2024 del tedesco ripartirà direttamente in United Cup in cui rappresenterà la Germania prima di disputare il primo Slam stagionale ( AO).