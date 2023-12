Corrado Barazzutti è convinto: "Jannik Sinner sta giocando da numero uno"

Holger Rune: "Non ho bisogno di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per essere motivato" 1 giorno fa

Tuttavia, penso che ci siano tutti i presupposti perché Sinner diventi numero uno in un anno o al massimo due. Lui sarà lui al vertice insieme ad Alcaraz e Rune”. Sinner sarà atteso nel 2024 direttamente nel primo Slam della stagione ( l’Australian Open,ndr.) in cui difende gli ottavi raggiunti nel match perso contro il greco finalista dell’edizione Stefanos Tsitsipas al termine di un match di cinque set.

“Per come sta giocando in questo momento vale già il numero uno. Personalmente credo che, alla fine della prossima stagione, potrebbe diventarlo. Poi ovviamente l’anno è lungo e possono esserci tornei che vanno bene e altri che vanno male.

Poi Sinner ha giocato due ottimi vincenti e non gli ha più lasciato scampo. Qualcosa si era chiaramente rotto nella testa del serbo”. La leggenda italiana ha continuato lodando il tennista originario di San Candido e presagendo un futuro da numero 1 insieme a Carlos Alcaraz e Holger Rune.

