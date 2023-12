Next Gen ATP Finals - Trionfa Hamad Medjedovic: Fils si arrende al quinto set

© Adam Pretty/Getty Images

È stato Hamad Medjedovic ad aggiudicarsi la terza finale nella storia delle Next Gen ATP Finals disputata tra due giocatori in grado di raggiungere l’ultimo atto del torneo senza perdere nemmeno un incontro. Il serbo è diventato il tennista con il ranking più basso - occupa attualmente la posizione numero 110 - a conquistare l’evento che riunisce i migliori otto under 21 della stagione.

Medjedovic ha mostrato tutto il suo talento a Jeddah e superato Arthur Fils con il punteggio di ( 6) 3-4, 4-1, 4-2, ( 9) 3-4, 4-1. Il 20enne di Novi Pazar deve molto al suo idolo Novak Djokovic, che ha deciso di aiutarlo economicamente per permettergli di realizzare il suo sogno.

Quest'oggi, rendendo orgoglioso Djokovic, ha utilizzato il suo arsenale giocando un tennis tanto esplosivo quanto calibrato e minuzioso. Medjedovic ha saputo mettere da parte la delusione maturata nel primo set e ha completato con grande merito una rimonta tutt’altro che scontata.

Next Gen ATP Finals - Trionfa Medjedovic: Fils si arrende al quinto set

Entrambi sono stati impeccabili al servizio in apertura e solo il tie-break ha spostato gli equilibri. Il serbo ha sprecato due set point dal 6-4 sbagliando prima con il dritto e poi con il rovescio.

Fils ha ringraziato e guadagnato un importante vantaggio. Medjedovic ha distrutto la racchetta e usufruito di un lungo toilet break trovando in maniera piuttosto singolare stabilità. La partenza nel secondo e nel terzo parziale si è rivelata letale, perché il serbo ha iniziato a lasciare andare il dritto e destabilizzato uno spaesato Fils.

Il francese non ha contrastato l’esplosività dei colpi nemici e si è ritrovato sotto 1-2 in pochi minuti. Nella quarta frazione di gioco, come accaduto nella prima, Medjedovic non ha gestito bene dal punto vista mentale il momento decisivo.

Nonostante le quattro palle break annullate, il tie-break non lo ha premiato. Il serbo si è giocato male le sue possibilità sui dei match point e consentito al rivale di rientrare improvvisamente in carreggiata.

Medjedovic si è opposto a un destino che sembrava poterlo beffare e nel quinto set ha lasciato un solo set a un nervoso Fils. Il break del ko è arrivato nel secondo game al termine di un duro duello sulla diagonale del rovescio.