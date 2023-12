Next Gen ATP Finals - Saranno Arthur Fils e Hamad Medjedovic a contendersi il titolo

© Adam Pretty/Getty Images

Saranno Arthur Fils e Hamad Medjedovic - gli unici due giocatori ad aver vinto le tre partite disputate nei rispettivi gironi - a contendersi il titolo alle Next Gen ATP Finals. L’attuale numero 36 del ranking ATP ha ancora una volta rispettato il pronostico e si è aggiudicato il derby francese con Luca Van Assche imponendosi in rimonta con il punteggio di 2-4, 4-1, 4-3( 1) , 4-3( 6) .

Fils è stato bravo a reagire a un primo set piuttosto negativo e non si è lasciato condizionare dalle importanti occasioni non capitalizzate nella parte finale della disputa. Van Assche è passato in vantaggio sul 2-2 portando a casa uno scambio molto intenso, conclusosi con il rovescio spedito sotto rete da Fils.

Il quarto game del secondo parziale è risultato fondamentale, perché ha consentito a Fils di gettare le basi per il sorpasso. Il 19enne di Bondoufle ha beffato il connazionale con una risposta super profonda sulla palla break e pareggiato i conti senza ulteriori patemi.

La vera prova di forza si è materializzato nella terza frazione di gioco: Fils ha salvato due set point sul 2-3 trovando un ace e un efficace dritto e dominato il tie-break con un pesantissimo 7-1. Van Assche non ha mollato e ha cercato di opporsi al destino cancellando tre match point: uno nel sesto game e due nel tie-break.

I due punti di fila persi dal 6-4, però, non hanno edificato dubbi nella mente di Fils, che ha scritto la parola fine sull’8-6. L'incontro tra Medjedovic e Dominic Stricker è durato appena 32 minuti. Erano numerosi i dubbi legati alle condizioni fisiche dello svizzero - apparso in difficoltà già ieri - che è sceso in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

Entrambi hanno tenuto il servizio fino al 3-3 e provato a giocarsi il tutto per tutto nel tie-break. Sul 5-5, Stricker ha perso il controllo del dritto offrendo un set point al serbo. Medjedovic ha risposto presente beffando il rivale con un drop shot e un eccezionale passante.

Dopo aver ceduto la battuta nel secondo set, Stricker ha deciso di ritirarsi e ha stretto la mano all'avversario e alla giudice di sedia.