United Cup - Definiti i gironi. Ecco le avversarie dell'Italia di Sonego e Paolini

La stagione 2023 è quasi giunta al termine (le Next Gen Atp Finals l'ultimo tassello per dichiararla definitivamente conclusa) ma lo sguardo per molti è già rivolto ai primi appuntamenti ufficiali del 2024.

Nei giorni scorsi è stato definito il quadro dei raggruppamenti in United Cup, la competizione mista a squadre che aprirà la prossima annata tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. L'Italia ha scoperto le sue due avversarie della fase a gironi e il luogo in cui disputerà le prime partite: sarà la Ken Rosewall Arena di Sydney a ospitare le sfide della formazione azzurra contro la Francia e la Germania, per quanto concerne il gruppo D.

Sempre nella città più popolosa dell'Australia dopo Melbourne saranno impegnati Grecia, Canada e Cile, che formeranno il raggruppamento B, e Croazia, Olanda e Norvegia (gruppo F). Gli altri tre gironi che si sono andati a comporre giocheranno alla Rac Arena di Perth.

Nel raggruppamento A sono presenti Polonia, Spagna e Brasile; nel C tantissima curiosità e attesa per l'Australia padrona di casa contro le due temibili compagini della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America (campioni in carica); nel gruppo E si daranno battaglia Repubblica Ceca, Cina e Serbia, che conterà nuovamente sulla presenza del numero uno al mondo Novak Djokovic dopo la non conquista della Coppa Davis per via dell'Italia di Jannik Sinner.

Gli azzurri iscritti

La squadra italiana si presenterà con pochi giocatori di prima fascia, come un po' tutte le formazioni in gara. Parteciperanno Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino per quanto riguarda gli uomini; per le donne Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Il format della United Cup prevede due match di singolare (uomini e donne), più un doppio misto.