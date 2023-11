Atp Awards 2023 - Da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz: ecco tutte le nomination

© Julian Finney/Getty Images

Archiviata quasi definitivamente la stagione 2023, è tempo degli Atp Awards. Sono stati resi noti tutti i tennisti che concorreranno per un prestigioso riconoscimento, che andrebbe in un certo senso a gratificare i risultati conquistati durante questi mesi.

I premi in palio

Ecco, nel dettaglio, le nomination pubblicate dall'Atp Tour sul proprio sito ufficiale. Giocatore dell'anno in rimonta: l'atleta che ha superato un grave infortunio ristabilendosi come uno dei migliori nel circuito.

Dominik Koepfer

Gaël Monfils

Jan-Lennard Struff

Alexander Zverev

: il tennista che ha raggiunto un ranking Atp significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso della stagione.

Matteo Arnaldi

Christopher Eubanks

Ben Shelton

Jannik Sinner

: il giocatore Next Gen che è entrato nella top 100 della classifica per la prima volta nel 2023 e ha avuto il maggiore impatto nel tour in questa stagione.

Flavio Cobolli

Arthur Fils

Alex Michelsen

Domenico Stricker

Luca Van Assche

: il giocatore che, durante tutto l'anno, si è comportato al massimo livello di professionalità e integrità, che ha gareggiato con i suoi compagni col massimo spirito di correttezza e che ha promosso il gioco attraverso le sue attività fuori dal campo.

Carlos Alcaraz

Grigor Dimitrov

Hubert Hurkacz

Jannik Sinner

(nominato e votato dagli altri coach Atp): questo premio va all'allenatore che ha aiutato a guidare il suo giocatore a un livello di prestazione più elevato durante l'anno.

Craig Boynton (Hubert Hurkacz)

Darren Cahill e Simone Vagnozzi (Jannik Sinner)

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Goran Ivanisevic (Novak Djokovic)

Bryan Shelton (Ben Shelton)

