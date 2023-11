Hamad Medjedovic afferma: "Sono cresciuto guardando Novak Djokovic"

© Clive Brunskill/Getty Images

Uno dei protagonisti attesi a Jeddah per le Nex Gen ATP Finals che si terrano dal 28 novembre al 2 dicembre sarà il tennista serbo Hamad Medjedovic. Il giovane tennista serbo che si ispira al 24 volte campione Slam Novak Djokovic ha rilasciato un’intervista all’ATP nella quale ha sottolineato l’influenza che ha avuto il numero 1 del mondo.

“Sicuramente è stato qualcosa di molto importante quando sono cresciuto avere così tanti buoni giocatori nel nostro Paese. Ricordo che ho iniziato a guardare il tennis quando ero bambino. Avevamo Novak Djokovic, Viktor Troicki e Janko Tipsarevic e sono stati molto bravi.

Ricordo di averli visti costantemente. Quando ero bambino mi ha dato moltissima motivazione iniziare a giocare a tennis e poi diventare uno di loro perché ho visto che potevano farlo. Vengono da un paese piccolo, proprio come me, e questo mi ha dato molta motivazione e fiducia nel fatto che avrei potuto farcela anch'io" ha affermato Medjedovic.



Hamad Medjedovic e il primo incontro con Novak Djokovic, le sue parole

Medjedovic ha proseguito raccontando la prima volta in cui ha incontrato Novak.

“Ricordo di averlo incontrato quando avevo 10 anni, era il mio compleanno. Ero a Belgrado e l'ex capitano della Coppa Davis Bogdan Obradovic lavorava nella sua accademia. Mi stavo allenando lì e lui mi portò al Centro Novak.

Non sapevo cosa sarebbe successo, ma ricordo che Novak venne e ci incontrammo lì per la prima volta. Era la prima volta che lo vedevo di persona e potevo parlargli. Abbiamo scambiato un paio di parole e penso che in quel momento sia stata la cosa più importante accaduta nella mia vita.

L'avevo visto in televisione e all'improvviso ho potuto parlargli un po' È stata una grande opportunità”. Ha svelato il tennista serbo. Infine, ha manifestato la propria soddisfazione nel partecipare alle Next Gen ATP Finals e sottolineato i propri punti di forza affermando: “Sapere di essere nella Top 8 mondiale dei giocatori sotto i 21 anni è qualcosa di molto importante.

Sapendo anche che sostanzialmente chi ha giocato prima adesso è un buon giocatore. Non dirò molte cose positive di me, ma penso di avere un ottimo servizio, un ottimo diritto e il mio stile di gioco è aggressivo”.



Il giovane serbo è stato sorteggiato nel girone Rosso insieme al francese Luca Van Assche, l’americano Alex Michelsen e il giordano Abedallah Shelbayh