Next Gen Atp Finals - Ecco i due gironi: sfortunati Flavio Cobolli e Luca Nardi

Martedì 28 novembre inizieranno le Next Gen ATP Finals che si terranno a Jeddah (in Arabia Saudita). Sono stati resi noti i due raggruppamenti della competizione, che prevede la partecipazione dei migliori Under 21 del circuito: nel girone verde sono stati sorteggiati Arthur Fils, Dominic Stricker e gli italiani Flavio Cobolli e Luca Nardi (piuttosto sfortunati), mentre nel gruppo rosso si daranno battaglia Luca Van Assche, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e Abedallah Shelbayh.

Arthur Fils e Luca Van Assche numeri 1 del girone Verde e Rosso

I francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, nonostante la giovane, vantano partecipazioni nelle prove dello Slam e partiranno favoriti: il primo vanta un titolo Atp 250 conquistato sulla terra rossa di Lione, mentre il secondo ha avuto la possibilità di affrontare e portare al terzo set il 24 volte campione Slam Novak Djokovic durante l’ATP 250 di Banja Luka.

Lo svizzero Dominic Stricker, alla seconda partecipazione nel torneo per gli Under 21, (è arrivato in semifinale nell’edizione 2022) ha ottenuto un ottavo Slam raggiunto agli Us Open in cui riuscì a superare al quinto set il greco Stefanos Tsitsipas prima di cedere all’americano Taylor Fritz.

Il serbo Hamad Medjedovic si è impegnato sia a livello Challenger vincendo 3 titoli che nel circuito maggiore, raggiungendo la semifinale ad Astana. L'americano Alex Michelsen, invece, vanta 2 titoli Challenger e una finale raggiunta a livello ATP nel torneo 250 di Newport.

Gli italiani Luca Nardi e Flavio Cobolli si sono contraddistinti soprattutto nei tornei Challenger durante l'annata. Il tennista romano ha conquistato un torneo Challenger a Lisbona e ad Umago nel torneo ATP 250 ha battuto il campione Slam Marin Cilic; Nardi ha vinto 2 Challenger sul cemento di Matsuyahama e a Oporto. Abedallah Shelbayh ha invece ricevuto una wild card.