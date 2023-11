Italia in semifinale, è una Coppa Davis storica: non accadeva dal 1998

© Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Il tennis italiano ha aperto un nuovo, fiorente ciclo. Obiettivo raggiunto per la nazionale azzurra, che ai quarti di finale delle Finals di Coppa Davis di Malaga, rimonta l’Olanda e si conquista un posto tra le migliori quattro del mondo.

Dopo la bruciante sconfitta di Matteo Arnaldi contro Botic Van De Zandshulp, con il tennista italiano costretto ad arrendersi al tie break del terzo set dopo quasi tre ore di battaglia e tre match point non concretizzati, è stato Jannik Sinner a trascinare la squadra capitanata da Filippo Volandri.

Il numero uno d’Italia ha prima pareggiato i conti con una prova di forza contro Tallon Griekspoor, poi con un doppio convincente in coppia con Lorenzo Sonego, battendo la coppia Griekspoor e Koolhof col punteggio di 6 – 3 6 – 4.

Con il raggiungimento della semifinale, Sinner e compagni hanno eguagliato un primato storico per i colori azzurri, venticinque anni dopo l’ultima volta.

Il record dell’Italia in Coppa Davis

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la squadra guidata da Filippo Volandri negli ultimi mesi, tra qualificazioni in bilico, rinunce e convocazioni piuttosto discusse, gli azzurri hanno staccato il pass per la semifinale, dove di fronte si troveranno la Serbia del numero uno Novak Djokovic.

Si tratta della seconda qualificazione consecutiva alle semifinali dopo quella dello scorso anno, un’impresa che all’Italia non riusciva dal biennio 1997 – 1998. L’Italia nella sua storia ha trionfato in Coppa Davis soltanto nell’indelebile edizione del 1976, raggiungendo la finale in altre sei edizioni (1960, 1961, 1977, 1979, 1980 e proprio quella del 1998).

Sinner, al termine del doppio decisivo, ha espresso la propria gioia per la qualificazione al turn successivo. “In generale la cosa più importante oggi è stato l'atteggiamento, siamo entrati in campo con grande energia e non ci siamo lamentati di nulla, è andata bene e questo ci ha aiutato molto.

Era difficile in campo, sia noi che loro eravamo sotto pressione, il match era decisivo ma in generale è stata una buona prestazione. L'energia di tutta la squadra ci ha dato una mano, è stato fondamentale. Siamo tutti felici di essere qui e credo che sia stata una grande sfida” ha dichiarato il finalista delle Atp Finals di Torino.