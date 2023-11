Numeri impressionanti per Hubert Hurkacz: è primo incontrastato in un dato

© Lintao Zhang/Getty Images

La stagione volge ormai al termine. La Coppa Davis, ultimo grande impegno dell’anno per i tennisti che vi sono impegnati, darà il via alle loro meritate vacanze. Per molti giocatori è già tempo di riposo dopo una stagione ricca di impegni e fatica.

E’ questo il periodo dove gli statisti fanno un recap di quella che è stata l’annata tennistica e snocciolano alcuni numeri interessanti. Uno di questi riguarda Hubert Hurkacz, vincitore a Shanghai del suo secondo Masters 1000 in carriera.

il polacco è primo incontrastato in quanto ad aces messi a segno, ben 1031. 339 in più di Taylor Fritz, che si trova alle sue spalle al secondo posto. Dati impressionanti per il 26enne di Breslavia, che è riuscito a chiudere per la seconda volta in carriera la stagione in top 10.

Hurkacz ha concluso la stagione alle Finals

Hubi, come viene soprannominato, ha partecipato alle Atp Finals da riserva, sostituendo anche Stefanos Tsitsipas nel terzo match del girone, a causa di un infortunio che ha impedito al greco di proseguire il torneo.

Il numero 9 del ranking ha messo in seria difficoltà Novak Djokovic, portandolo al terzo set. la sua prova è stata comunque positiva: “Ovviamente giocare contro Novak è difficile. Lui è, sì, il miglior giocatore in circolazione.

Non è facile (sorride). Sul ritiro di Tsitsipas il polacco è stato piuttosto diplomatico. “Beh, penso che, da quello che ho sentito, i medici hanno detto che sarebbe stato in grado di giocare. Sì, voglio dire, ovviamente gli otto ragazzi meritano di essere lì.

Pensava di essere in grado di giocare la partita e di provare a vincerla, ma è successo qualcosa all'inizio e non ha potuto continuare. È un peccato per entrambi, perché non avrebbe voluto giocare tre partite se lo avesse saputo. Poi ovviamente avrei voluto giocare il match, quindi mi dispiace” ha aggiunto.