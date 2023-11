Ultim'ora - Atp Finals, si va verso l'accordo. Si resta a Torino fino al 2027

© Valerio Pennicino/Getty Images

È un momento d'oro per il tennis italiano. Il numero uno azzurro Jannik Sinner affronterà tra poche ore il numero uno al mondo Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals di Torino. Un evento storico, mai avvenuto nella storia di questo sport e vedrà il nostro miglior atleta giocare in casa contro quelli che tanti considerano come il miglior tennista di tutti i tempi e sicuramente il più vincente.

È stata una settimana ottima per gli organizzatori. Stadi pieni, grande entusiasmo e spettacolo con i primi 8 al mondo che hanno dato vita a grandi incontri. Il tennis italiano e in generale tutto il movimento vive un gran momento e negli ultimi minuti è arrivata un'altra grande notizia.

Secondo quanto riporta Sky Sport 24 sarebbe ad un passo l'accordo per la conferma delle Atp Finals di Torino per altri due anni, un prolungamento dall'attuale accordo che scade nel 2025 fino invece al 2027. Numeri importanti e una novità dell'ultim'ora straordinaria per il nostro tennis.

Secondo quanto riporta Sky l'ufficialità di questa situazione potrebbe arrivare a momenti e rappresenta l'ennesima buona notizia per lo sport italiano. E chissà che nelle prossime ore non possa arrivare un'altra grande novità...

Intanto numeri straordinari per queste Atp Finals con le migliori semifinali possibili e palazzetto Pala Alpitour totalmente pieno. E ricordiamo che non è finita qui. Tra pochi giorni andranno in scena i Quarti di finale di Coppa Davis, un evento che vede l'Italia tra le principali protagoniste.

Ci sarà anche Jannik Sinner e gli azzurri proveranno a fare la storia, in squadra con l'azzurro non ci sarà l'infortunato Matteo Berrettini (che forse presenzierà come sostenitore dei compagni di squadra) e l'Italia affronterà l'insidiosa Olanda.

Insomma grandi notizie per il nostro tennis, e l'ultima, quella della conferma a Torino è sicuramente di gran rilievo e fondamentale. Il tennis italiano è in costante crescita, c'è Sinner e non solo ma le notizie che arrivano dall'esterno sono anch'esse piuttosto positive.