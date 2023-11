Atp Finals - Novak Djokovic travolge Alcaraz e raggiunge Jannik Sinner in finale

Nargiso: "È Jannik Sinner-mania. Sta trascinando un Paese come i grandi campioni" 12 ore fa

Ljubicic esalta Jannik Sinner: "Quando gioca bene è ingiocabile per tutti"

Atp Finals - Day 6: Alcaraz sfida Medvedev. I tifosi protestano per il programma

Atp Finals - Ecco quando si gioca Sinner-Medvedev: data, orario e dove vederla in tv

Rune: "Sinner non aveva pressioni, era tutta su di me. Il favorito? Ora è Djokovic"

Boris Becker descrive Holger Rune: "E' come Novak Djokovic, un diamante..."

Atp Finals - Jannik Sinner in finale a Torino: data, orario e dove vederla in tv

Cancellata la possibilità di naufragare sull’1-4, il fenomeno di Murcia ha accesso la lampadina e fissato lo score sul 15-40 in risposta. Il serbo gli ha rovinato nuovamente la festa colpendo un passante irreale sulla seconda palla del contro break. Il colpo del ko si è materializzato nel settimo game: Djokovic ha confezionato un altro magnfico scambio.

Il 36enne ha letto meglio il servizio di Alcaraz, spalancato gli occhi e deciso di accelerare. Lo spagnolo non ha gestito con cura il delicato momento e ha spedito sotto rete un comodo rovescio. Alcaraz è apparso nervoso all’inizio del secondo parziale e, sull’1-1, colpito malissimo la palla e steccato sulla chance regalata a Djokovic, bravo comunque a rispondere con estrema profondità.

Alcaraz ha sprecato la chance di dare il benvenuto al match con un break, ma risolto i suoi turni di battuta in pochi minuti grazie all’alta percentuale di servizi vincenti e ace. Djokovic ha ricorso ancora ai vantaggi sul 2-2; poi le cose sono improvvisamente cambiate nell’ottavo game.

Djokovic non è partito benissimo e ha subito dovuto fronteggiare una situazione di pericolo nel game inaugurale. Sotto 15-40, il serbo ha usufruito della deviazione del nastro e della fondamentale profondità ricercata con il dritto.

Djokovic ha travolto lo spagnolo con il punteggio di 6-3, 6-2 e ha conquistato la nona finale - come Ivan Lendl - al Torneo dei Maestri: sarà lui l’avversario di Jannik Sinner domani pomeriggio. Per il belgradese si tratta del ventesimo successo nelle ultime 21 partite: a batterlo ci ha proprio Sinner pochi giorni fa nel secondo incontro di Round Robin.

La vittoria con Holger Rune all’esordio gli ha permesso di porre un segno di spunta sulla prima casella; quella contro Carlos Alcaraz di avere la concreta opportunità di portarsi a quota 7 e non condividere più il record con Federer.

Voglio finire l'anno come numero uno al mondo. E l'anno prossimo voglio fare bene alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove rappresenterò il mio Paese. Questi sono i miei obiettivi più importanti per il futuro" , ha detto alla vigilia del Rolex Paris Masters.

Quest’anno, con sempre maggiore frequenza, è stata rivolta a Novak Djokovic una domanda precisa. Una domanda legata alla capacità di trovare nuovi stimoli e motivazioni nonostante il cospicuo numero di trofei e record aggiunti in bacheca nel corso della sua eccezionale carriera.

