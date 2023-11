Holger Rune saluta Torino: il suo messaggio al pubblico italiano

© Clive Brunskill/Getty Images

Holger Rune è andato ad un passo dalla qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. Alla sua prima apparizione al Torneo dei Maestri a Torino, il danese è stato eliminato da Jannik Sinner, che battendolo nel terzo e ultimo turno del girone, lo ha estromesso, dando la possibilità a Novak Djokovic di passare come secondo.

Il numero 8 del ranking mondiale aveva perso la prima battaglia contro il serbo, per poi godere del ritiro di Stefanos Tsitsipas nel secondo match. La sua avventura tra i grandi è stata comunque positività e se la porterà dentro a lungo.

Rune sui suoi canali social ha mandato un messaggio ai suoi tifosi e in special modo a Sinner, contro il quale ha disputato un match molto equilibrato. “Grande battaglia ieri. Molto combattuta come sempre. Jannik è stato fantastico in questa stagione.

Novak ha vinto 3 slam e ha fatto finale nell'ultimo. Abbiamo i numeri 1 e 2 giusti nel nostro gruppo per andare in finale. Buona fortuna a entrambi. Tornerò più forte l'anno prossimo”, ha promesso.

Super close as always . Jannick did amazing this season. Novak won 3 slams and did final in the last . We have the right number 1 and 2 in our group moving into the finals. Good luck to you both. I will come back stronger next year 🦾 #NittoATPFinals pic.twitter.com/jWFknAGV5f — Holger Rune (@holgerrune2003) November 17, 2023