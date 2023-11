Boris Becker descrive Holger Rune: "E' come Novak Djokovic, un diamante..." 1 giorno fa

Novak Djokovic su Jannik Sinner: “Conoscendolo, so che cercherà di vincere” 23 ore fa

Ljubicic esalta Jannik Sinner: "Quando gioca bene è ingiocabile per tutti" 22 ore fa

Atp Finals - Sinner non fa calcoli e supera Rune: anche Djokovic vola in semifinale 19 ore fa

Carlos Alcaraz raggiunge Rafa Nadal: nuovo incredibile record per lo spagnolo 12 ore fa

Atp Finals - Jannik Sinner in semifinale se… tutti gli scenari. Djokovic rischia

Atp Finals - Day 6: Alcaraz sfida Medvedev. I tifosi protestano per il programma

Atp Finals - Ecco l'orario ufficiale di Jannik Sinner vs Holger Rune

Dubbio Novak Djokovic alle Finals a Torino: il serbo non si allena

Boris Becker descrive Holger Rune: "E' come Novak Djokovic, un diamante..."

Adriano Panatta si scaglia contro Novak Djokovic: "Il suo atteggiamento non mi piace"

Carlos Alcaraz raggiunge Rafa Nadal: nuovo incredibile record per lo spagnolo

Atp Finals - Ecco quando si gioca Sinner-Medvedev: data, orario e dove vederla in tv

Atp Finals - Sinner non fa calcoli e supera Rune: anche Djokovic vola in semifinale

Ljubicic esalta Jannik Sinner: "Quando gioca bene è ingiocabile per tutti"

Novak Djokovic su Jannik Sinner: “Conoscendolo, so che cercherà di vincere”

Rune: "Sinner non aveva pressioni, era tutta su di me. Il favorito? Ora è Djokovic"

Una finale che ha visto trionfare al tie-break del set decisivo il serbo. L'incontro tra Sinner e Medvedev sarà trasmesso in diretta televisiva sia su Sky Sport Tennis che Rai 2 in chiaro.

Il quinto capitolo della rivalità tra Novak Djokovic e Alcaraz andrà in scena alle 21:00. Le partite tra i due sono sempre state molto equlibrate e combattute: impossibile dimenticare l'epica finale disputata al Masters 1000 di Cincinnati.

Alle 14:30 toccherà invece a Sinner: l'altoatesino affronterà per la nona volta in carriera Medvedev. L'azzuro è riuscito a sfatare il tabù proprio poche settimana fa, quando a Pechino ha interrotto la striscia di sei vittorie di fila registrata dal russo contro di lui.

Lo spagnolo ha conquistato il girone e relegato il nativo di Mosca al secondo posto. Sarà quindi Medvedev l’avversario che Jannik Sinner dovrà battere per continuare a sognare e volare all’ultimo atto del Torneo dei Maestri.

È tutto pronto per le semifinali delle Nitto ATP Finals di Torino. La netta vittoria ottenuta da Carlos Alcaraz ai danni di Daniil Medvedev ha di fatto chiuso i conti nel Gruppo Rosso ancora prima del match tra Alexander Zverev e Andrey Rublev .

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD