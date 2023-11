Atp Finals - Alcaraz vince il Gruppo Rosso: sarà Medvedev a sfidare Sinner in semi

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo aver perso contro Alexander Zverev all’esordio assoluto nel Torneo dei Maestri e ottenuto un importante successo ai danni di Andrey Rublev, Carlos Alcaraz aveva una sola possibilità per chiudere il Gruppo Rosso sulla vetta al termine dell’ultimo match di Round Robin.

Quest’unica possibilità contemplava il bisogno di superare in due set Daniil Medvedev, capace di aggiudicarsi i primi due incontri del girone con un convincente 2-0. Lo spagnolo, nel momento clou, ha trovato la sua miglior prestazione alle ATP Finals e ha conquistato per la prima volta in carriera le semifinali liquidando Medvedev con un doppio 6-4.

Alcaraz è diventato il più giovane tennista a spingersi al penultimo atto dell’evento che riunisce i migliori otto giocatori della stagione da Rafael Nadal nel 2006.

Atp Finals - Alcaraz vince il Gruppo Rosso: sarà Medvedev l'avversario di Sinner

Il 2-0 inflitto al russo ha di fatto determinato quelle che saranno le due semifinali senza aspettare l’incontro tra Zverev e Rublev.

Jannik Sinner se la vedrà con Medvedev, avversario che ha sconfitto due volte consecutive in finale tra Pechino e Vienna; mentre Novak Djokovic dovrà fare i conti proprio con Alcaraz. Nel set inaugurale, è stato Medvedev a rendersi più pericoloso in risposta e procurasi delle chance concrete.

Alcaraz non ha tremato e ha rimontato da 15-40 nel quarto game pescando dal cilindro un servizio vincente e un ace. La reazione d’orgoglio dello spagnolo si è manifestata con potenza inaudita sul 3-3, quando ha decisamente alzato il livello e brekkato a zero il rivale colpendo una meravigliosa risposta di rovescio.

Alcaraz ha protetto il vantaggio con estrema cura e non ha più permesso a Medvedev di riaprire la disputa nel primo set. Medvedev ha provato ad essere leggermente più aggressivo nella seconda frazione di gioco, ma le cose non sono cambiate.

Il nativo di Mosca ha cancellato due palle break sull'1-1, ma Alcaraz ha commesso due gratuiti inisuali rendendogli la strada in discesa. La chiave della partita è tutta da ricercare nel pessimo game disputato da Medvedev sul 4-4: il russo ha sbagliato un comodo dritto e posto fine al suo match con un dolorso doppio fallo.