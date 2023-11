Nick Kyrgios si esprime su Novak Djokovic: "Proviene da un altro pianeta"

Jannik Sinner fa 60 vittorie in stagione: solo due tennisti hanno fatto meglio 1 giorno fa

Atp Finals - Alcaraz vince il Gruppo Rosso: sarà Medvedev a sfidare Sinner in semi 22 ore fa

Atp Finals - Ecco quando si gioca Sinner-Medvedev: data, orario e dove vederla in tv 20 ore fa

Atp Finals - Ecco l'orario ufficiale di Jannik Sinner vs Holger Rune

Atp Finals - Day 6: Alcaraz sfida Medvedev. I tifosi protestano per il programma

Rune: "Sinner non aveva pressioni, era tutta su di me. Il favorito? Ora è Djokovic"

Dubbio Novak Djokovic alle Finals a Torino: il serbo non si allena

Adriano Panatta si scaglia contro Novak Djokovic: "Il suo atteggiamento non mi piace"

Boris Becker descrive Holger Rune: "E' come Novak Djokovic, un diamante..."

Next Gen Finals - Ecco tutti i partecipanti: presenti Flavio Cobolli e Luca Nardi

Daniil Medvedev: “Jannik Sinner è in grande forma, ma ha comunque perso due set”

Tsitsipas, ovviamente uno dei migliori attaccanti che abbiamo," ha sottolineato Nick. Kyrgios inoltre ha sottolineato che sta lavorando duramente per tornare ad essere protagonista nel 2024 e ha espresso la volontà di un ritorno molto importante nella prossima stagione.

“Essere così giovane e dominare come ha fatto lui (Alcaraz), penso sia incredibile.Ci saranno sempre persone che diranno: "Vogliamo di più, vogliamo di più", ma devi essere paziente con lui, penso che stia facendo abbastanza per quella età.

La stagione 2023 di Kyrgios è iniziata con un infortunio al ginocchio poco prima dello Slam di casa (l’Australian Open) che lo ha portato ad una dura operazione. L’australiano è rientrato nel torneo ATP 250 di Stoccarda in pessime condizioni fisiche perdendo subito contro il cinese Wu Yibing ed era atteso nella difesa della finale raggiunta nel Major londinese l’anno precedente ma a seguito di un infortunio al polso in allenamento sui campi della capitale inglese si è ritirato.

