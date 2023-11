Atp Finals - Sinner non fa calcoli e supera Rune: anche Djokovic vola in semifinale

© Clive Brunskill/Getty Images

Non c’è due senza tre: in tutti i sensi possibili. Tre erano i tennisti presenti in top 10 che Jannik Sinner non era ancora riuscito a battere: Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Holger Rune. Con il russo ha interrotto una striscia di sei sconfitte di fila a Pechino; mentre a Torino ha trovato il modo di superare Djokovic in una una incredibile battaglia durata più di tre ore e Rune.

Tre sono anche i successi ottenuti dall’azzurro negli incontri di Round Robin per aggiudicarsi il Gruppo Verde. Alla vigilia del match con il danese, Sinner era già diventato il primo italiano della storia a spingersi fino alle semifinali alle ATP Finals.

Questo, però, non ha inciso nella mente e nel cuore di un ragazzo che scende in campo sempre per vincere e onorare il suo impegno. Non che la vittoria valesse poco, sia dal punto di vista economico che di classifica, ma aver conseguito un obiettivo mai raggiunto nel proprio Paese avrebbe quantomeno potuto alleggerire il suo animo.

Sono bastati pochi istanti per capire quali fossero le reali intenzioni di Sinner, capace di liquidare Rune con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e mettere in bacheca la vittoria numero 60 in stagione. Nemmeno i problemi alla schiena lo hanno limitato.

Atp Finals - Sinner batte Rune: anche Djokovic in semifinale

Un concreto passante di dritto ha lasciato fermo il danese sulla prima palla break della disputa, arrivata nel game inaugurale. Non contento, Sinner ha trovato profondità in risposta anche sul 2-0 ed esercitato una evidente pressione sul proprio rivale.

Rune è andato fuori giri con il dritto e, sotto 0-4, ha indirizzato alcuni sguardi poco rassicuranti al suo angolo. L’altoatesino non ha mai tentennato e ha archiviato il primo parziale senza fronteggiare ostacoli.

Sinner ha cancellato una palla break in apertura nel secondo set con un servizio vincente; Rune ha fatto altrettanto qualche minuto più tardi. Il 22enne di San Candido ha cominciato a toccarsi la schiena con insistenza e sul 5-6 perso la battuta e il parziale; da sottolineare l’incredibile lob colpito da Rune sul terzo set point.

Nell’ultima frazione di gioco, Sinner ha recuperato parte di quell’energia che ha caratterizzato il suo convincente avvio. Il tennista classe 2003 ha mostrato tutto il suo coraggio e si è salvato sia nel terzo che nel quinto game.

L’azzurro si è affidato alla solita prima carica ed evitato di mandare Rune a servire per il match sul 3-5. Un brivido che ha caricato Sinner: l’italiano ha brekkato Rune nel nono game con una splendida stop volley e chiuso i conti al servizio. Un risultato che permette a Djokovic di qualificarsi come secondo con il brivido e che elimina dal torneo Rune.