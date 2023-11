Atp Finals - Day 6: Alcaraz sfida Medvedev. I tifosi protestano per il programma

© Clive Brunskill/Getty Images

Fa discutere il programma stabilito dagli organizzatori per l'ultima giornata della fase a gironi delle Finals, in programma venerdì 17 novembre per il gruppo rosso di singolare e doppio. Una scelta che non è piaciuta tanto agli appassionati: infatti la gara più interessante delle quattro previste si disputerà in sessione diurna, anziché serale come ci si poteva invece attendere.

Ad aprire le danze al PalaAlpitour di Torino, dalle 12, un confronto che metterà in palio il secondo posto in semifinale dopo quello già conquistato dal forte duo Ram-Salisbury. I numeri 2 del mondo, l'olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski, sfideranno la coppia formata dall'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden.

A seguire, non prima delle ore 14:30, l'attesissimo incontro fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, con in mano già il pass per le semifinali. Lo spagnolo si gioca tutte le sue chances di restare nella competizione: non potrà sbagliare.

Dopo la sconfitta contro il tedesco Zverev, il giovane 20enne ha mostrato segnali di ripresa nell'ultima partita vinta ai danni nel russo Andrey Rublev. La prova del 9 sarà sicuramente venerdì.

La sessione serale

Dalle 18 saranno Ram e Salisbury a scendere in campo per sfidare gli australiani Hijikata e Kubler, ancora a secco di vittorie in questa edizione 2023 delle Finals.

La giornata sarà chiusa da una gara non banale tra Sascha Zverev e Andrey Rublev, che potrebbe valere la qualificazione per il tedesco, dalle 20:30. Tutto dipenderà anche dal risultato fra Alcaraz-Medvedev: con una vittoria dello spagnolo infatti, il nativo di Amburgo sarebbe praticamente fuori dai giochi.

Non resta che attendere la composizione definitiva del quadro delle semifinali in singolare e in doppio, che si disputeranno poi sabato.