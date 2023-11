Atp Finals - Daniil Medvedev piega Zverev in 2 set e conquista le semifinali

© Valerio Pennicino/Getty Images

È Daniil Medvedev il primo “maestro” a qualificarsi per le semifinali delle ATP Finals. Dopo il successo ottenuto da Carlos Alcaraz contro l’amico Andrey Rublev, il russo aveva un solo risultato a disposizione per staccare il pass prima dell’ultimo incontro di Round Robin: vincere senza lasciare per strada nemmeno un set.

Per Medvedev non è stato facile fare bottino pieno contro Alexander Zverev, ma ha portato dalla sua parte con il punteggio di 7-6( 7) , 6-4 il remake della finale persa nel 2021 qui a Torino. Per il nativo di Mosca si tratta della vittoria numero 66 in stagione, la 49esima sul cemento.

Atp Finals - Medvedev batte Zverev in due set e vola in semifinale

Medvedev ha brekkato nel primo game Zverev trovando un discreto passante di dritto nel momento giusto. Il tedesco non si è perso d’animo e ha continuato a spingere con aggressività guadagnando la rete in più di un’occasione.

Il contro break si è manifestato sul 2-3, quando Medvedev ha inspiegabilmente affossato il dritto in rete. Ci ha pensato il tie-break a premiare uno dei due contendenti. Tanti i rimpianti per Zverev, che ha sbagliato una comoda volèe sul 4-1 e poi sprecato due set point: il primo con un gravissimo gratuito di dritto.

Medvedev si è rivelato chirurgico e ha chiuso con un altro ottimo passante. Il servizio ha avuto un ruolo piuttosto impattante nel secondo parziale: nessuno dei due è infatti riuscito a rendersi pericoloso in risposta per buona parte del set.

Zverev ha bussato alla porta dell’avversario sul 4-4, ma sulla chance di break ha spedito largo un rovescio che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. L'ex numero uno del mondo ha fiutato l'odore del sangue e nel gioco successivo costruito un muro capace di rispedire dall'altra parte della rete qualsiasi colpo. Il tedesco ha fatto un passo indietro e sul match point offerto al russo calibrato male il dritto.