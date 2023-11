Atp Finals - Ecco l'orario ufficiale di Jannik Sinner vs Holger Rune

© Clive Brunskill/Getty Images

Mancano ormai poco più di 24 ore e poi conosceremo tutti il destino di Jannik Sinner alle Atp Finals. L'azzurro - finora abbastanza sfortunato - ha vinto i suoi due rispettivi match ma clamorosamente rischia di non ottenere il pass per le semifinali.

Decisivi saranno gli ultimi due match del girone, la sfida tra giovani talenti che vedrà opposti Jannik Sinner ad Holger Rune e che rischia di tagliare fuori il primo big del torneo. Con Hurkacz che sostituirà l'infortunato Tsitsipas ma che giocherà esclusivamente per i premi (e per la gloria) contro Novak Djokovic Sinner deve vincere almeno un set e sperare nel grande amico Hurkacz; va da sé che una vittoria contro Rune garantirebbe primo posto nel girone e attesa per una possibile semifinale, magari contro il rivale e numero due al mondo Carlos Alcaraz.

I due gironi sono ancora in bilico e i tifosi sono in ansia per il proprio beniamino. Attraverso un comunicato ufficiale l'Atp ha confermato che domani sera alle ore 21.00 si disputerà la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune, secondo match serale dopo il doppio tra la coppia composta da Granollers e Zeballos e quella tra Gonzalez e Molteni.

Il numero uno al mondo Novak Djokovic giocherà invece nel pomeriggio e affronterà intorno alle 14.30 il debuttante nel torneo Hubert Hurkacz, riserva che sostituirà l'infortunato Stefanos Tsitsipas. Insomma un girone che si preannunciava di ferro e che in effetti è così; Sinner ha 4 punti ma rischia ancora di perdere la possibilità di accedere alle semifinali.

Manca poco ma uno tra Jannik Sinner, Novak Djokovic e il danese Holger Rune non andrà alle semifinali del torneo. Per Nole sarà fondamentale vincere due set a zero e solo così dovrebbe assicurarsi la qualificazione alle semifinali.

In caso di almeno un set ad Hurkacz bisognerà valutare diverse situazioni e i tifosi del campione serbo sono incerti su cosa sarà del campione in carica: la sconfitta contro Jannik Sinner ha complicato i piani e non poco e Djokovic non può più permettersi di sbagliare. Due gruppi molto equilibrati e che saranno quasi sicuramente in bilico sino alla fine.