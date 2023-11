Atp Finals - Carlos Alcaraz non sbaglia e supera Andrey Rublev in due set

© Clive Brunskill/Getty Images

Costretto a ritirarsi a pochi giorni dall’inizio del torneo per un infortunio agli addominali nel 2022, Carlos Alcaraz ha fatto il suo esordio assoluto alle ATP Finals di Torino lo scorso lunedì e ha rimediato una sconfitta al terzo set con Alexander Zverev.

L’appuntamento con il primo successo in carriera nell’evento che riunisce i migliori otto giocatori della stagione, però, è arrivato a poche ore di distanza dal deludente debutto e assume una valenza fondamentale.

Lo spagnolo ha infatti scongiurato il rischio di essere eliminato ancora prima di scendere in campo per il terzo incontro di Round Robin. La partita con Andrey Rublev nascondeva più di un’insidia sulla sua strada per diverse ragioni.

Il fenomeno di Murcia non aveva mai affrontato il russo e la velocità del Campo Centrale del Pala Alpitour avrebbe potuto favorire l’esplosività dei colpi del rivale. Alcaraz ha inoltre dovuto fare i conti con un problema al piede nelle ultime settimane e non è apparso in perfette condizioni fisiche a partire dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove ha perso anzitempo contro Roman Safiullin.

Atp Finals - Alcaraz non sbaglia e batte Rublev in due set

Lo spagnolo, grazie al 7-5, 6-2 inflitto a Rublev, avrà la possibilità di giocarsi l’accesso alle semifinali nel match che chiuderà il Gruppo Rosso: quello con Daniil Medvedev.

L’ex numero uno potrebbe staccare il pass già questa sera nel caso in cui battesse Zverev in due set. Per buona parte del primo parziale Alcaraz e Rublev non sono stati in grado di imporsi in risposta: basti pensare che, fino al fatidico 5-5, lo spagnolo ha perso solo due punti nei suoi turni di battuta e il russo quattro.

Il nativo di Mosca, come accaduto in molte altre occasioni, ha smarrito la strada nel momento clou. Nell’undicesimo game, nello specifico, un doppio fallo ha riaperto i giochi e un grave errore di rovescio consegnato il break ad Alcaraz.

Lo spagnolo ha ringraziato e si è portato in vantaggio. Rublev non ha reagito nel secondo set e ha ceduto subito la battuta commettendo un brutto gratuito con il dritto. Il russo ha sfogato tutta la sua frustrazione colpendosi più volte la gamba con la racchetta e mettendo a rischio la sua incolumità. Ormai fuori dal match, Rublev ha raccolto solo due game.