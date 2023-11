Atp Finals - Holger Rune esalta Novak Djokovic: "Giocare benissimo con lui non basta"

Rune su Tsitsipas: "Non sapevo nulla. Sinner? Non parlerò dei suoi punti deboli" 21 ore fa

È difficile fare un ordine. Ma per me i Grandi Slam sono, sì, la cosa più importante che abbiamo nel tennis ” ha concluso il tennista danese.

È molto intenso. Ci sono meno partite. Top contro top. Ovviamente ogni volta c'è un giorno di riposo, quindi è un bene anche per il corpo. Se mi chiedete se preferisco vincere un Grande Slam o le ATP Finals, il mio sogno è sempre stato quello di vincere un Grande Slam, ma anche di vincere qui.

Rune ha poi dichiarato quale sia per lui il torneo più importante dell’anno. “ Penso che le Nitto ATP Finals siano il più grande evento ATP che abbiamo . Penso che sia un evento super, super eccitante perché lo paragono un po' alla Formula 1, se si può, perché ci sono eventi più piccoli con meno giocatori.

“Non ho mai perso una partita in cui ho giocato un buon tennis, ma contro Novak posso giocare benissimo ed essere comunque battuto . Questo dà un'idea di cosa sia Djokovic” ha detto il tennista classe 2003.

Una vittoria che rimette totalmente in corsa il tennista danese per la qualificazione alle semifinali. Il 20enne, dopo questa partita, ha una differenza set di +1, e si giocherà tutto nell’ultimo match con Jannik Sinner .

Ti piace vincere facile? Recitava così un famoso spot televisivo trasmesso qualche anno fa. Il testimonial oggi potrebbe tranquillamente essere Holger Rune che, nel terzo giorno di gioco alle Atp Finals di Torino , rimane in campo soltanto 17 minuti contro Stefanos Tsitsipas , prima del ritiro del tennista greco per un problema alla schiena dopo soli tre game.

