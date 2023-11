Atp Finals - Day 4: Carlos Alcaraz non può sbagliare. Serale per Medvedev-Zverev

© Valerio Pennicino/Getty Images

Sarà una giornata già decisiva quella di mercoledì a Torino ai fini della qualificazione alle semifinali delle Atp Nitto Finals 2023. Nelle sfide del gruppo rosso di singolare, Carlos Alcaraz, dopo la sconfitta nel primo match contro Alexander Zverev, è con le spalle al muro e non può sbagliare contro il russo Andrey Rublev.

In doppio invece la coppia Ebden e Bopanna proveranno a vendicare il passo falso contro Ram-Salisbury per sperare ancora nella qualificazione al turno successivo. Scopriamo insieme i protagonisti e l’ordine di gioco del day 4.

Carlos Alcaraz sfida Rublev, Medvedev-Zverev si gioca nel serale

Tanta Australia nel primo match di giornata al PalaAlpitour, in programma alle 12. Si inizia con il doppio da dentro o fuori per Rohan Bopanna e Matthew Ebden, che sfidano la sorpresa di questo torneo dei campioni, la coppia australiana Rinky Hijikata e Jason Kubler, trionfatori quest’anno nello slam di casa.

Per l’esperto doppista indiano, diventato qualche mese fa il più anziano semifinalista e finalista Slam dell’Era Open, a 43 anni e 6 mesi, si tratta della quarta apparizione alle Finals con quattro compagni diversi.

A seguire, non prima delle 14:30, scende poi in campo Carlitos Alcaraz, chiamato a una grande prova contro un Rublev decisamente in forma per rimanere attaccato alla sua prima qualificazione per le semifinali del torneo di fine anno.

La terza partita del giorno vede impegnata una delle coppie candidate al successo finale, quella composta da Wesley Koolhof e Neil Skupski, sfidare per il primo posto una delle coppie più esperte e rodate del circuito, i campioni in carica Joe Salisbury e Rajeev Ram.

Questi ultimi sono arrivati alla quinta partecipazione consecutiva alle Finals e vogliono confermare il trionfo della passata edizione. Il day 4 si conclude poi alle 21 con il match di giornata, la sfida tra due amici come Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Il tennista tedesco, con il successo a sorpresa contro il 20enne spagnolo, ha stravolto le gerarchie del girone, e punterà ad imporsi anche contro il numero tre del mondo, per ottenere una qualificazione inattesa e dare la caccia al suo terzo titolo nella manifestazione.