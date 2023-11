Atp Finals - Clamoroso a Torino: Tsitsipas si ritira dopo 3 game contro Rune

© Valerio Pennicino/Getty Images

Clamoroso quanto accaduto nel primo match di singolare in programma quest'oggi alle ATP Finals di Torino. L'incontro tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune è durato appena 15 minuti, perché il greco ha deciso improvvisamente di ritirarsi.

Voci sul possibile forfait erano girate anche prima della partita con Jannik Sinner, ma il tennista di Atene era sceso regolarmente in campo perdendo in due set.

Atp Finals - Tsitsipas si ritira dopo tre game: vince Rune

Tsitsipas si è procurato due palle break nel game che ha inaugurato la sfida con Rune: il danese si è salvato puntando sul suo rovescio e affidandosi a un servizio vincente.

Tenuto il servizio ai vantaggi, il greco ha disputato un ultimo gioco in risposta e chiesto l'intervento del fisioterapista. Al termine di un brevissimo colloquio, Tsitsipas si è alzato dalla sua postazione e ha stretto la mano a Rune chiedendo scusa al pubblico presente a Torino.

L'attuale numero sei del ranking mondiale si è toccato più volte la spalla e la parte superiore della schiena durante la conversazione con il fisioterapista. Rune è diventato - non nel modo in cui desiderava - il primo danese a ottenere una vittoria alle ATP Finals e si giocherà la qualificazione nel Gruppo Verde nella terza giornata.

Ad intrattenere gli spettatori ci penseranno Hubert Hurkacz, che sostituirà Tsitsipas il prossimo giovedì, e Taylor Fritz: le due riserve giocheranno un'esibizione. Il pubblico, ovviamente, non ha preso bene la scelta di Tsitsipas e ha accompagnato la sua uscita dal campo con dei chiari e forti fischi.

Il greco, tra l'altro, ha posto fine a una incredibile statistica: non aveva mai perso il secondo incontro nel girone del Torneo dei Maestri. Questa sera, scenderanno in campo Novak Djokovic e Jannik Sinner in un match che si preannuncia tanto spettacolare quanto importante.