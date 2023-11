Atp Finals, il curioso dato che accomuna Carlos Alcaraz con Djokovic e Nadal

© Twitter Carlos Alcaraz

Non è stato un esordio semplicissimo per Carlos Alcaraz nella sua prima apparizione alle Atp Finals. La rimonta subita contro Alexander Zverev ha gettato un po’ di dubbi sulla sua tenuta fisica e mentale, che non accenna a migliorare dopo la trionfale cavalcata a Wimbledon.

Lo spagnolo non è riuscito nell’obiettivo di concludere la stagione come numero uno del mondo, cedendo alla lunga allo strapotere di Novak Djokovic. Al prossimo turno il murciano incontrerà Andrey Rublev, anche lui sconfitto dal connazionale Daniil Medvedev, e questa sfiderà sarà già decisiva per le ambizioni di qualificazione alle semifinali.

Come detto non è stato il debutto che Carlos si augurava e sognava, ma è in buona compagnia nella storia del tennis. Anche Rafael Nadal e Djokovic hanno perso al loro esordio alle Finals, quando avevano 20 anni, la stessa età dello spagnolo.

Se il ‘Re della terra rossa’, riuscì allora a raggiungere quantomeno le semifinali, il fuoriclasse serbo terminò il torneo senza registrare una sola vittoria.

2006 - Nadal, 20, loses in ATP Finals debut

2007 - Djokovic, 20, loses in ATP Finals debut

2023 - Alcaraz, 20, loses in ATP Finals debut



Alcaraz si congratula con Djokovic

Alcaraz in conferenza stampa si è sportivamente complimentato con Djokovic, rendendogli merito per il primato raggiunto con merito: "Merita sicuramente di chiudere la stagione da numero uno.

Ha vinto tre tornei del Grande Slam e ha raggiunto la finale nel quarto( Wimbledon, ndr) . Ha conquistato due o tre Masters 1000. Credo abbia perso solo cinque partite finora, è incredibile. Ho sentito quando ha detto che non è stato l'anno migliore della sua carriera( ride, ndr) .

Novak è davvero incredibile. Ho lottato per la vetta del ranking. Ho avuto delle occasioni negli ultimi tornei a cui ho partecipato, ma non ho colto le mie opportunità. Posso solo fargli i complimenti, è l'ottava volta che chiude da numero uno. Lotterò per questo obiettivo il prossimo anno" , ha detto Alcaraz.