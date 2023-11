Atp Finals - Rublev regge solo un'ora. Il derby moscovita va a Medvedev

© Clive Brunskill/Getty Images

Troppo Medvedev per Rublev. Nel derby russo in programma nella seconda giornata di Atp Finals a Torino, è il numero tre del mondo ad avere la meglio, imponendosi in 1 ora e 31 col punteggio di 6-4 6-2 e raggiungendo Zverev in testa al gruppo rosso.

Quasi un’ora di tennis di altissimo livello al PalaAlpitour, con i due moscoviti che battagliano a furia di bordate, esprimendo però a tratti anche un buon livello tecnico a rete, zone abitualmente inesplorate da entrambi.

Decisiva per Medvedev, alla quinta partecipazione consecutiva al Master di fine anno, la resa sulle palle break: Daniil ne converte 3 su 10, Andrey nessuna delle sette. Il numero tre della race si porta 7-2 negli scontri diretti, vendicando il successo dell’amico/nemico in tre set nella passata edizione.

La cronaca del match

È un inizio con Medvedev in spinta, che si procura quattro palle break nei primi due game di servizio del connazionale, addirittura tre consecutive nel terzo game, ma Rublev reagisce in maniera aggressiva e le annulla alla grande.

Sui servizi del numero tre del mondo invece non c’è storia, e il semifinalista di Parigi-Bercy raccoglie solo le briciole. Sul 3-3, si rompe l’equilibrio: prima uno scambio estenuante di 29 colpi in cui il primo a sbagliare è Rublev, poi una volèe completamente sbagliata dal 26enne di Mosca regalano il break a Medvedev.

Andrey dimostra di aver raggiunto la maturità da grande campione che spesso era mancata fino a questa stagione, non si scompone e con un gran game in risposta si procura tre opportunità di controbreaak, ma Medvedev si affida al servizio e con tre ace si salva e allunga.

La differenza, come spesso accade nei match del numero uno russo, la fanno gli errori non forzati, e Medvedev il primo errore lo compie dopo 40 minuti di gioco. Il numero tre del mondo va al servizio sul 5-4 e, dopo un game da togliere il fiato, annulla altre tre palle break e si aggiudica il primo parziale in 55 minuti.

Nel secondo set, pronti via e Rublev cede subito la battuta. Le cose per il moscovita si complicano maledettamente. Le speranze del più giovane dei contendenti si spengono poi con la caduta sulla palla break del quinto set, che vale il 4-1 a uno per Medvedev e l’ira di Rublev, che scalcia la rete al cambio campo. Il 26enne scompare dal campo, il 27enne è implacabile e chiude senza fatica 6-2.