Atp Finals - Ecco quando si disputerà Jannik Sinner vs Novak Djokovic

Il numero uno al mondo contro uno dei giovani talenti più forti del tennis mondiale, probabilmente il tennista più in forma in circolazione. Novak Djokovic vs Jannik Sinner, la sfida più attesa in quel di Torino e un match che si disputerà subito, nel secondo turno del girone a round Robin nelle Finals Atp di Torino.

Entrambi hanno vinto il proprio match di apertura e quindi si affronteranno nel secondo match del girone. La vittoria avrà quasi certamente il valore della qualificazione alle semifinali e c'è grandissima attesa per l'evento.

Sinner è in gran forma e lo ha dimostrato nel match di apertura contro Stefanos Tsitsipas mentre Djokovic è il solito Nole: in certi momenti sembra essere in difficoltà e ieri sera ha sofferto tantissimo nel match di esordio contro il danese Holger Rune, tra i tennisti più ostici (e lo sarà anche per Sinner) nel torneo.

Oltre tre ore di match per il serbo che è riuscito comunque ad avere la meglio sull'avversario, vinto in tre set contro il talento nordico. E ora Jannik vs Nole, la data è decisa: martedì 14 Novembre alle ore 21 si affronteranno a Torino e i due proveranno ad ottenere il pass per la qualificazione.

Sinner non ha mai vinto contro Djokovic, i precedenti parlano chiaro e non lasciano dubbi su quello che dovrebbe essere l'andamento del match. Ma come successo recentemente con Daniil Medvedev e accaduto anche con Tsitsipas negli ultimi mesi Jannik vuole invertire questo trend e provare a battere il numero uno al mondo.

L'attesa è grande, il match sarà trasmesso in diretta nazionale sulla Rai e c'è Hype per una sfida che si preannuncia straordinaria. Con la vittoria su Rune Djokovic ha terminato la stagione al numero uno e ha concluso: “Significa molto per me.

Sapevo che avrei avuto bisogno di una vittoria per realizzare l’obiettivo e chiudere la stagione da numero uno. Volevo che accadesse già questa sera, non volevo prolungare o complicare la situazione. Sono davvero grato di esserci riuscito.

È sempre stato un mio grande obiettivo. Oltre ai tornei del Grande Slam, questo è quello che conta di più".