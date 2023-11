Atp Finals - Day 2: tocca a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il derby russo intriga

Tsitsipas esalta Jannik Sinner: "È in grande crescita", poi su Djokovic... 1 giorno fa

Garbin: "Un sogno partito da lontano. Scenderemo in campo per vincere la finale" 23 ore fa

Ivan Lendl ha un ricordo dolce dell'Italia: "Non dimentico il successo in Davis" 11 ore fa

BJK Cup - Sarà la Slovenia ad affrontare l’Italia in semifinale

Atp Finals - Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas: le ultime sulle sue condizioni

Nargiso frena su Jannik Sinner: "Non è il secondo favorito alle Finals"

Jannik Sinner, altro che fatturato: "Respingo le voci, i soldi non mi interessano"

Matteo Berrettini ha scelto Thomas Enqvist come nuovo coach? Spunta l'indiscrezione

Atp Metz - Un Fabio Fognini in formato deluxe vola in semifinale, abbattuto Sonego

Holger Rune: "Giocare contro Novak Djokovic mi diverte. Non ho paura"

Ivan Lendl ha un ricordo dolce dell'Italia: "Non dimentico il successo in Davis"

Garbin: "Un sogno partito da lontano. Scenderemo in campo per vincere la finale"

Infatti, la prima partita delle Finals potrebbe indirizzare molto il girone. È uno dei motivi per il quale è importantissimo partire bene con una vittoria.

Daniil Medvedev si ritroverà nuovamente di fronte l'amico connazionale Andrey Rublev. Il numero 3 del ranking mondiale è avanti 6-2 negli scontri diretti: una sfida dal sapore molto speciale per entrambi, che potrebbe già contare tanto in ottica passaggio del turno.

Un incontro molto interessante che potrebbe regalare spettacolo al pubblico già presente sugli spalti, che attenderà il secondo incontro di singolare in programma. In chiusura di giornata il derby russo è decisamente intrigante e abbastanza aperto a ogni tipo di scenario.

Non prima delle 18:30 scenderanno in campo la coppia composta dall'australiano Matthew Ebden e dall'indiano Rohan Bopanna (terza testa di serie), opposta agli esperti Rajeev Ram e Joe Salisbury.

I numeri 2 del mondo, formato dall'olandese Wesley Koolhof e del britannico Neal Skupski, dovranno affrontare gli australiani Jason Kubler e Rinky Hijikata per cominciare nel modo migliore l'avventura nella competizione di Torino.

Gli organizzatori del prestigioso torneo di fine anno hanno già reso noto il programma della seconda giornata di gare, che vedrà protagonista il girone rosso sia di singolare che di doppio. Ad inaugurare lunedì il PalaAlpitour sarà, come sempre, un match di coppia.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD