Atp Finals - Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas: le ultime sulle sue condizioni

Non c'è pace per Stefanos Tsitsipas. Il greco rischia di non prendere parte alle Nitto Atp Finals di Torino, che si è guadagnato sul campo dopo una stagione comunque altalenante a livello di risultati, per un problema fisico.

Dopo lo stop nel corso dell'allenamento con Sascha Zverev venerdì, il giocatore nativo di Atene ha interrotto anzitempo anche la sessione al PalaAlpitour contro Carlos Alcaraz: il 25enne ha accusato nuovi dolori al gomito destro, al quale ha effettuato un'operazione chirurgica circa un anno fa.

Dopo un consulto con il suo staff, si è ripetuta una scena già vista dagli appassionati: l'atleta ha abbandonato il campo salutando lo spagnolo, che gli ha stretto la mano e augurato un in bocca al lupo. A quel punto l'iberico ha proseguito con coach Juan Carlos Ferrero l'allenamento, dopo aver scambiato con Tsitsipas per circa 40 minuti sul centrale.

Pronto il sostituto

La presenza di Stefanos resta incerta.

Domenica 12 novembre è in programma il debutto ufficiale, a partire dalle ore 14:30, contro il beniamino di casa Jannik Sinner. Il greco cercherà in tutti i modi di essere pronto per la partita. Intanto, è stato allertato il primo sostituto in caso di forfait del giocatore di Atene: si tratta del polacco Hubert Hurkacz, amico stretto del 22enne italiano che ha affrontato anche nell'edizione 2021 delle Finals perdendo nettamente con un doppio 6-2.

Bisognerà attendere le prossime ore per comprendere con certezza quale sarà l'avversario del nativo di San Candido.