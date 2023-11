Atp Finals - Carlos Alcaraz e Holger Rune stabiliscono un record di precocità

© Fred Lee/Getty Images

Domenica prenderanno il via le Atp Finals a Torino. L’evento che riunisce gli 8 giocatori meglio posizionati nel ranking mondiale vedrà il suo esordio con il nostro Jannik Sinner, autore di una stagione straordinaria, che avrà di fronte Stefanos Tsitsipas.

In serata andrà in scena invece la sfida tra il numero uno del mondo, nonché campione in carica Novak Djokovic contro uno dei più giovani del gruppo, Holger Rune, che ha acciuffato la qualificazione in extremis a Parigi Bercy.

Proprio il danese, insieme a Carlos Alcaraz, partecipando a questa edizione del ‘Torneo dei Maestri’ hanno stabilito un record di precocità che apparteneva precedentemente a Marat Safin e Lleyton Hewitt.

Per la seconda volta a partire dall'anno 2000, due giocatori da meno di 21 anni hanno partecipato a una ATP Finals. Una statistica che racconta anche di un cambio generazionale in atto, che sta portando talenti capaci di misurarsi fin da giovanissimi ad alti livelli.

Rune in conferenza stampa ha parlato con grande emozione di questa sua prima apparizione tra ‘i grandi’. Quest’anno ha vissuto una stagione di alti e bassi. Una prima parte di stagione a livello dei top. La seconda, complice anche problemi fisici, ha trovato difficoltà, ma l’obiettivo alla fine è stato raggiunto:

Le parole prima dell'esordio a Torino

“Sicuramente non vedo l'ora di essere qui quest'anno.

Ovviamente l'anno scorso sarebbe stato fantastico qualificarsi direttamente, ma non mi aspettavo affatto di qualificarmi. Prima degli ultimi tre tornei non ci ero nemmeno vicino, quindi ho fatto un grande sforzo e ci sono riuscito.

Anche a Parigi-Bercy non ci ho pensato, perché in ogni partita giocavo contro i primi 10. Mi aspettavo di perdere ogni partita. È successo e basta. Quest'anno cercherò di fare lo stesso, dando il massimo in campo", ha detto.

Poi sul primo avversario di questa sua settimana, Djokovic ha detto questo: "Non puoi sperare che sbagli un colpo o che abbia una giornata no. Perde forse quattro o cinque match a stagione, di giornate no ne ha davvero poche.

Puoi solo sperare di giocare il tuo tennis migliore ed essere più concentrato che mai in campo. Devi essere pronto a dare tutto”, ha concluso.