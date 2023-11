Tsitsipas, problema fisico prima dell'esordio con Jannik Sinner: le ultime

© Screenshot Youtube Atp Finals

C'è grande attesa per l'esordio ufficiale delle Atp Finals di Torino, ultimo grande evento Atp della stagione. I migliori 8 atleti di questo 2023 si affronteranno per decretare chi è il 'Maestro' e i tifosi non vedono l'ora di vedere i primi match.

Il primo match del torneo è quello tra il nostro Jannik Sinner - probabilmente l'uomo più atteso nel capoluogo piemontese - e il tennista greco Stefanos Tsitsipas. Negli ultimi minuti è arrivata un'importante ultim'ora, una cosa da monitorare in vista del primo match del torneo.

Tutti gli atleti stanno lavorando in campo, realizzando piccoli allenamenti in vista del proprio esordio. Tsitsipas doveva allenarsi con il tedesco Alexander Zverev, ma è stato costretto a fermarsi anzitempo. I due hanno realizzato alcuni scambi ma come possiamo vedere nel video il tennista si è fermato dopo alcuni colpi ed è stato costretto a lasciare anzitempo l'allenamento.

Osservando il video sembra che Stefanos abbia avuto alcuni problemi tra spalla e gomito e si vede anche scuotere la testa (nelle fasi iniziali del video). CLICCA QUI PER IL VIDEO Una situazione preoccupante in vista dell'esordio di domenica pomeriggio contro Jannik Sinner; al momento non ci sono comunicazioni ma va ricordato che in casi estremi la prima riserva è il tennista polacco Hubert Hurkacz, attualmente nono nella Race per questa stagione.

Al momento va ribadito non ci sono comunicazioni e il primo match delle Atp Finals resterà quello tra Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas. Non sarà un match per il tennista italiano che parte sotto nei precedenti.

Tsitsipas infatti è avanti 5 a 2 anche se va detto che Jannik ha fatto bene negli ultimi impegni e ha vinto l'ultimo precedente tra i due. È una sfida già decisiva visto che il tennista azzurro è protagonista in un girone di ferro che vede tra l'altro anche il numero uno al mondo Novak Djokovic (tennista che Sinner non ha mai battuto in carriera). Oltre a loro occhio anche al danese Holger Rune, altro giovane talento del tennis mondiale.