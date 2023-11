Atp Metz - Un Fabio Fognini in formato deluxe vola in semifinale, abbattuto Sonego

© Buda Mendes/Getty Images

Un match praticamente senza storia. Fabio Fognini si è tolto lo sfizio di battere uno dei convocati dell'Italia per le fasi finali di Coppa Davis, dimostrando come possa ancora raggiungere risultati importanti nel circuito maggiore.

Il sanremese si è sbarazzato in poco più di un'ora del connazionale Lorenzo Sonego, che non aveva mai affrontato prima in una gara ufficiale, mostrando sul campo dell'Atp 250 di Metz probabilmente una delle più belle versioni dell'anno.

Colpi precisi e spesso profondi, pochissimi errori non forzati e una capacità di mettere in difficoltà gli avversari che iniziava a non essere così frequente: il 36enne si sta assolutamente riscattando in questo finale di stagione e a certificarlo è stato il 6-1, 6-2 rifilato al torinese, che al contrario è sembrato una brutta copia del giocatore che tutti hanno imparato a conoscere.

Dall'1-1 del primo set il ligure ha cambiato marcia e, giocando in modo perfetto, ha strappato per ben due volte la battuta (prima a zero e poi ai vantaggi) all'altro azzurro. Nel secondo il classe 1987 ha continuato a spingere e la sua determinazione è stata premiata da un break in apertura: Fognini ha difeso il vantaggio nel quarto gioco, annullato due palle break, e ha chiuso i conti con un netto 6-2.

Il prossimo avversario

In vista della semifinale contro il francese Ugo Humbert, l'italiano ha forse risparmiato qualcosa a livello di energie, dopo le battaglie con il brasiliano Seyboth Wild e Bublik. Nell'altro incontro in programma venerdì, il transalpino Pierre-Hugues Herbert dovrà vedersela con il giovane russo Alexander Shevchenko.

Fognini proverà a giocarsi le sue chances per raggiungere l'atto conclusivo del torneo: un bel passo in avanti (anche nel ranking) per l'azzurro, che non vinceva un match nel circuito maggiore addirittura dal Roland Garros. Con un'altra vittoria salirebbe al numero 113 del mondo, mentre trionfando rientrerebbe tra i top 100.