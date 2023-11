Atp Finals - Ecco quando debutterà Sinner: attesa per Jannik e per Djokovic

© Julian Finney/Getty Images

C'era molta attesa ed in questi minuti sono stati sorteggiati i gironi per le Atp Finals di Torino, ultimo grande evento della stagione. Non è andata benissimo al nostro numero uno, il numero quattro al mondo Jannik Sinner sorteggiato nel girone con il numero uno Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, probabilmente il girone di ferro tra i due.

Dall'altro lato ci saranno invece Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in campo con Andrey Rublev e Sascha Zverev. Va detto che tra i migliori 8 era dura in ogni caso ma Sinner ha beccato avversari durissimi e con il quale è sotto nei precedenti nettamente (Djokovic e Tsitsipas).

E proprio con il talento greco Sinner farà il suo debutto nella giornata di domenica. Il primo match vedrà il debutto a Torino di Novak Djokovic che aprirà il torneo in campo contro il danese Holger Rune.

Una sfida che si preannuncia avvicente e che abbiamo visto sia nella finale di Parigi-Bercy 2022 che pochi giorni fa a Bercy 2023 con stavolta Novak Djokovic vincitore. Per Sinner ci sarà il match serale e si preannuncia tutt'altro che semplice.

Jannik debutterà contro il greco Stefanos Tsitsipas, tennista che già in passato ha fatto bene in questo torneo. Tsitsipas è avanti cinque a due nei precedenti con l'azzurro ma Sinner ha vinto gli ultimi scontri ed è apparso in netta crescita.

Sappiamo bene che il tennista altoatesino visto negli ultimi tre o quattro mesi è abbastanza diverso rispetto a quello che abbiamo ammirato prima. Ad ogni modo in questi minuti è stato annunciato il calendario dei primi match del Gruppo A e del Gruppo B.

Ecco il sorteggio: Le prime partite:

DOMENICA

Sinner vs Tsitsipas [B] ore 14.00

Djokovic vs Rune ore 21.00



LUNEDÌ

Alcaraz Zverev (C)

Medvedev vs Rublev [D]

MARTEDÌ

Vincitore del match A vs Vincitore del match B

Sconfitto A vs Sconfitto B

MERCOLEDÌ

Vincitore C vs Vincitore D

Sconfitto C vs Sconfitto D

Curiosità per l'incrocio tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con la sfida che potrebbe verificarsi martedì in caso di vittoria (o di sconfitta) di entrambi all' esordio o eventualmente si affronteranno giovedi. Ormai è questione di giorni, le Atp Finals sono imminenti.