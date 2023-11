Atp Finals - Ecco i gironi: Jannik Sinner con Djokovic. L'azzurro evita Alcaraz

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Sul grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino si è tenuta la conferenza stampa che ha stabilito i gironi ufficiali della nuova edizione delle Nitto Atp Finals. Il sorteggio ha finalmente scoperto le carte in tavola: gli otto tennisti che prenderanno parte alla competizione sono venuti a conoscenza dei tre giocatori che dovranno affrontare durante la prima fase, con l'intento di superare il turno e qualificarsi per le semifinali.

L'Italia sarà grande protagonista con un azzurro tra i partecipanti: si tratta naturalmente di Jannik Sinner, che ha centrato l'obiettivo prefissato già da inizio stagione di giocare questo Masters di fine anno e ora ha voglia di stupire i tantissimi tifosi che lo sosterranno sugli spalti.

Si partirà domenica 12 novembre coi primi match, il 19 la finale che metterà in palio l'ultimo titolo prestigioso del 2023. Oltre a un bottino di punti assolutamente niente male (1500 per un atleta che riuscisse a fare en plein, ovvero 5 vittorie su 5), le Finals vantano un montepremi da record: per il vincitore quasi 5 milioni di euro.

Ecco i gironi

Gruppo verde - Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune

Gruppo rosso - Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev

Gruppo verde - Dodig-Krajicek, Gonzalez-Roger-Vasselin, Granollers-Zeballos, Gonzalez-Molteni

Gruppo rosso - Koolhof-Skupski, Bopanna-Ebden, Ram-Salisbury, Hijikata-Kubler

Definiti anche i due gironi di doppio:Dunque, Sinner giocherà nella fase a gironi con il campione serbo Novak Djokovic, evitandolo dunque in un'ipotetica semifinale.

L'altoatesino dovrà cercare di imporsi contro Tsitsipas e Rune, avversari molto ostici, per superare il turno. Un sorteggio non semplicissimo ma il livello del torneo quest'anno è altissimo: non ci sono praticamente giocatori semplici da affrontare.

Carlos Alcaraz ha scampato il pericolo Sinner, trovando nell'altro raggruppamento i due russi Medvedev e Rublev, oltre a Zverev.