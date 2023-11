Rublev carico per le Finals: "Sono in fiducia, ma Alcaraz e Djokovic sono superiori"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Uno dei protagonisti delle Nitto ATP Finals 2023 che si terranno a partire dal 12 novembre a Torino al Pala Alpitour sarà senza dubbio il russo Andrey Rublev. Il russo - durante la stagione in corso - ha vinto il suo primo Masters 1000 a Montecarlo battendo il danese Rune; ha concluso la stessa in modo importante con la finale a Shanghai nel Masters giapponese perdendo contro il polacco Hurkacz e la semifinale a Parigi- Bercy perdendo contro il futuro campione Novak Djokovic.

Il russo si è qualificato per il Torneo dei Maestri per la quarta volta consecutiva e difenderà la semifinale raggiunta lo scorso anno e persa contro il norvegese Casper Ruud. La sua presenza in Top Ten è quasi la normalità e Andrey evidenzia una crescita ogni giorno.

Rublev e la sua stagione: "Monte Carlo mi ha dato la certezza che il lavoro che stavo facendo era quello giusto"

Il russo in un’intervista rilasciata al sito delle Finals prima del torneo ha fatto un bilancio della propria stagione dichiarando: “All'inizio dell'anno sentivo che stavo facendo buone cose in allenamento, ma non stavo vincendo nulla di importante, quindi provi ancora sensazioni strane.

E poi Monte Carlo mi ha dato la certezza che il lavoro che stavo facendo era quello giusto. Poi, qualche risultato dopo, e l'arrivo in finale di Shanghai, ho dimostrato che la squadra che ho, gli allenamenti che sto facendo, sono la forma che stavo cercando e devo farlo con ancora più fiducia”.

Il russo ha continuato dichiarando: “Naturalmente, se gioco contro Djokovic o Alcaraz, farò del mio meglio per provare a competere contro loro e avere l’opportunità di provare a vincere. Ma è durissimo, loro sono migliori di me e lo dimostrano da molti anni.

Poi vedremo. Per questo ho davvero bisogno di giocare il mio miglior tennis”. Infine ha ricordato la vittoria contro Tsitsipas durante il round robin dell’edizione 2022 delle Nitto ATP Finals: ”È stato un grande momento essere in semifinale di uno dei migliori tornei di tennis.

Farne parte è stato speciale. Ricordo che, quando vinsi le emozioni erano pazzesche.Non succederà spesso. Naturalmente farò tutto il possibile per poter provare nuovamente questa emozione. Ma vedremo. Ci sono i migliori giocatori. Tutti vogliono vincere e tutti giocano in modo irrealistico” ha affermato in modo chiaro il moscovita.