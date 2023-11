Diego Schwartzman duro contro l'Atp: "È stata una pessima decisione"

© Fred Lee/Getty Images

Se il circuito Wta non gode di buona salute e rischia presto il fallimento, quello Atp vive momenti di cambiamento e rimodulazione di calendario e tornei. Nelle ultime ore infatti l’associazione del tennis maschile ha annunciato che aggiornerà i tornei di Monaco, Doha e Dallas, che dal 2025 passeranno dalla categoria 250 a quella 500.

Questa novità si aggiungerà a quelle relative all’ingresso prepotente dell’Arabia Saudita nel mondo del tennis, che prima si è presa le Atp Next Gen Finals, in programma da quest’anno, per le prossime cinque edizioni, a Gedda, e all’idea, sempre più concreta, di un’acquisizione da parte dello stato del Golfo dei Master 1000 di Miami e Madrid.

Queste decisioni sull’aggiornamento di alcuni tornei non sono state prese di buon occhio dal Peque Diego Schwartzman, il quale ha criticato la scelta dell’Atp di non prendere in considerazione anche il torneo della capitale argentina, attualmente di categoria 250.

Il post su X di Diego Schwartzman

Il tennista argentino ha espresso il proprio disappunto per non aver scelto un tour e una regione del mondo che ha così tanta storia nel tennis e che ha solo due tornei all'anno.

Oltre Buenos Aires, l’altro torneo che si disputa nello stato sudamericano è quello in programma a febbraio a Cordoba. L’ex numero 8 del ranking mondiale ha manifestato sul social X la propria disapprovazione.

“Pessima decisione da parte dell'atp... continuare a promuovere paesi e tour che hanno già tutti i tipi di tornei e strutture. E non scegliere un tour e una regione del mondo che ha così tanta storia nel tennis e che ha solo 4 tornei all'anno.

Buenos Aires ha fatto un grande sforzo” ha scritto Schwarzman. Arrivano dunque ulteriori critiche nei confronti dell’Atp, dopo le tante piovute a seguito della gestione piuttosto scriteriata del Master 1000 di Parigi-Bercy e degli orari a cui sono stati costretti i tennisti.