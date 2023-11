Lucas Pouille è sicuro: "Novak Djokovic è il GOAT"

© Matthew Stockman/Getty Images

Da anni un tema centrale di diverse discussioni in ambito tennistico è quello riguardante il più grande tennista della storia, il GOAT. I nomi che circolano con maggior insistenza riguardo questo tema sono principalmente 3.

Il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, che a 36 anni continua ad infrangere record e numeri. Ccon la vittoria nel Masters 1000 di Parigi- Bercy ha raggiunto quota 40 tornei vinti di suddetta categoria e alle Nitto ATP Finals cercherà di diventare il tennista con più Tornei dei Maestri aggiunti in bacheca.

Lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore di 22 Slam e con uno dei record più incredibili della storia del tennis: 112-3 al Roland Garros, pari al 97% di vittorie. Lo svizzero Roger Federer, che ha conquistato 20 Slam e a Wimbledon ha il record di vittorie a quota 8, è il tennista con più trofei ATP su cemento a quota 71 e su erba con 19 affermazioni e primeggia nelle vittorie delle ATP Finals a quota 6.

Il pensiero di Lucas Pouille

In una recente intervista rilasciata a Eurosport, il tennista francese Lucas Pouille, che è stato numero 10 della classifica ATP e attualmente numero 332, ha espresso il proprio pensiero affermando: “Novak Djokovic è il più grande? Sì, ebbene sì, le cifre parlano chiaro.

Per me è il GOAT". Il transalpino ha continuato sottolineando l’ammirazione nei confronti dell’attuale numero 1 del mondo: "Oggi ha 36 anni, ha 19, 20 anni di carriera, ha quasi 100 titoli ed è ancora altrettanto affamato.

La cosa straordinaria è che sembra ancora il più fresco in campo. Penso che possa giocare per altri due, tre o anche quattro anni. La questione è piuttosto se la voglia ci sarà ancora", ha rimarcato Pouille.

Infine, ha svelato il segreto per essere longevi ad alti livelli in ambito tennistico: "La voglia di continuare a fare tutti questi sforzi, questi sacrifici per essere ai massimi livelli. Ma per me lui ha ancora l'energia per giocare per molto tempo" ha concluso.