Angelo Binaghi rilancia: "L'obiettivo è trattenere le ATP Finals in Italia"

Il 12 novembre inizieranno le Nitto ATP Finals 2023 che si terranno a Torino al Pala Alpitour, ultimo appuntamento stagionale per gran parte dei tennisti più importanti e vincenti del Tour ATP. Nell’edizione di quest’anno il seeding è di livello altissimo,uno dei più elevati degli ultimi anni essendoci gli 8 tennisti più forti del circuito.

Guida il tabellone ovviamente il 24 volte campione Slam Novak Djokovic che quest’anno ha vinto 3 dei 4 Major stagionali; a seguire vi sono il campione di Wimbledon e contendente al trono di numero 1 del mondo a fine anno Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev campione nei Masters 1000 di Roma e Miami e finalista degli US Open.

Particolare attenzione riposta su Jannik Sinner, tennista di casa e qualificato ufficialmente per la prima volta al Torneo dei Maestri a seguito di una seconda parte di stagione incredibile. Da non sottovalutare il russo Andrey Rublev, campione nel Masters 1000 di Montecarlo e finalista a Shanghai, e il greco Stefanos Tsitsipas che dopo una prima parte di stagione importante (ha raggiunto la finale nel primo Slam stagionale) non è riuscito a trovare continuità.

Chiudono il quadro il tedesco Alexander Zverev, tornato nel circuito ad un livello altissimo dopo il terribile infortunio patito durante la semifinale del RG 2022 contro Rafael Nadal, e il danese Holger Rune.

Angelo Binaghi rimarca: "La sinergia creata a Torino è unica"

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis ha sottolineato di recente che le Finals 2023 sono già da record con incassi ad ora milionari e ha rimarcato ciò anche in un ‘intervista tenuta alla Gazzetta dello Sport sottolineando la volontà di continuare ad ospitare il Tornei dei Maestri di fine anno.

“Siamo al lavoro, credo che in questi 3 anni abbiamo dimostrato di meritarcelo, possiamo mettere sul tavolo carte importanti. La sinergia che si è creata a Torino con le istituzioni non l’ho trovata da nessun’altra parte ed è uno dei segreti del torneo.

L’obiettivo è che le Finals rimangano in Italia”. Inoltre, nel corso dell’intervista rilasciata ha dichiarato di non temere i soldi provenienti dai paesi arabi affermando: “Noi possiamo mettere in campo esperienza, credibilità, tradizione e capacità organizzativa consolidata. Con queste premesse non temiamo nessuno”.