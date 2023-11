L'Atp annuncia altre novità nel calendario: i cambiamenti dalla stagione 2025

© Mohamed Farag/Getty Images

L’Atp annuncia nuovi cambiamenti che entreranno in vigore dalla stagione 2025. Si tratta dei tornei di Monaco, Dallas e Doha, che passeranno dallo status di 250 a 500. Nell'ambito della strategia volta a migliorare i calendari dei prossimi anni si è deciso che gli eventi di Doha e Monaco manterranno la loro sede, mentre quello di Dallas verrà trasferito in una nuova sede, che verrà comunicata in seguito.

Ma non è l’unico cambiamento, i 250 di Atlanta, Lione e Newport, si giocheranno per l’ultima volta nel 2024 per poi essere cancellati dal calendario.

Al via anche un Masters 1000 in Arabia Saudita

Martedì il Times invece ha lanciato un’indiscrezione molto interessante, stavolta riguardante la categoria dei Masters 1000.

Secondo il quotidiano britannico l’Atp ha ceduto alle lusinghe dei petrodollari e inserirà un nuovo prestigioso torneo in Arabia Saudita. Si giocherà a Riyadh e avrà inizio alla fine del 2024 e terminerà sabato 4 gennaio 2025, una settimana prima degli Australian Open.

Il torneo saudita avrà una durata di 9 giorni (continuando la tendenza all'ampliamento dei Masters 1000 già vista in questa stagione, che sarà uniforme a partire dal 2025). Resterà solo da capire se questo evento si aggiungerà ai 9 già in programma, o ne sostituirà uno.

Secondo il Times Miami sarebbe la più interessata ad ascoltare le offerte, mentre Parigi-Bercy è in lizza per la qualità delle sue strutture. Il direttore Pioline preferirebbe però che il torneo cambiasse sede, dopo le innumerevoli critiche ricevute nelle ultime settimane Il governo saudita ha dimostrato di dare particolarmente risalto alla città di Riyadh durante la stagione invernale europea, ospitando un gran numero di eventi sportivi.

Sarà infatti il luogo in cui Carlos Alcaraz e Novak Djokovic giocheranno a fine dicembre la Diriyah Cup, un torneo di esibizione che conta già due edizioni e a cui ha già partecipato buona parte dell'élite del circuito.