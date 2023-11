Le Atp Finals a Torino sono già edizione da record: il montepremi monstre in palio

© Valerio Pennicino/Getty Images

Jannik Sinner è sbarcato a Torino. Giovedì alle 15 ci sarà il sorteggio dei gironi delle Atp Finals e scopriremo gli avversari del tennista azzurro. Il Torneo dei Maestri, che ha scoperto pochi giorni fa tutti i suoi otto protagonisti, andrà in scena il 12 novembre e si preannuncia uno spettacolo imperdibile.

Il tennista italiano cercherà di essere uno dei protagonisti assoluti al PalaAlpitour per non deludere i tantissimi tifosi che saranno presenti sugli spalti a sostenerlo e regalarsi una bella soddisfazione alla fine di una gran stagione nel tour.

A dargli battaglia ci sarà ovviamente il numero uno al mondo Novak Djokovic, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi Bercy, Carlos Alcaraz, che gli ha negato la possibilità di raggiungere l’ambitissimo Grande Slam.

In seconda fascia troviamo Medvedev, avversario di mille battaglie in questa stagione per Jannik. I due si sono affrontati ben 4 volte in finale. 2 vittorie a testa (il russo ha trionfato a Rotterdam e Miami, l’azzurro a Pechino e Vienna).

In terza fascia Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Chiudono in quarta fascia gli ultimi due entrati, Alexander Zverev e Holger Rune, che hanno strappato ufficialmente la qualificazione a Parigi.

Finals a Torino, edizione da record

Il montepremi messo in palio quest’anno è da urlo.

Ben 14 milioni di euro tra singolo e doppio. La sola partecipazione all’evento porterà nelle casse dei tennisti ben 305 mila euro (140 mila per la Riserva). La vittoria del girone varrà 364 mila euro. Più si va avanti più la posta in palio sale.

Un successo in semifinale significherebbe guadagnare oltre 1 milione, cui si aggiungono altri due milioni con il trionfo in finale. Se qualcuno dovesse vincere il torneo senza incassare nessuna sconfitta porterebbe a casa una cifra monstre pari a 4,5 milioni di euro.