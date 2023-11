Dall'Inghilterra confermano: L'Arabia Saudita avrà il suo primo Masters 1000

Binaghi: "Jannik Sinner vs Alcaraz, ho i brividi pensando a questa finale a Torino"

Sarà infatti il luogo in cui Carlos Alcaraz e Novak Djokovic giocheranno a fine dicembre la Diriyah Cup, un torneo di esibizione che conta già due edizioni e a cui ha già partecipato buona parte dell'élite del circuito.

Secondo ipotesi da confermare nelle prossime settimane, il torneo saudita inizierebbe alla fine del 2024, avrebbe una durata di 9 giorni (continuando la tendenza all'ampliamento dei Masters 1000 già vista in questa stagione, che sarà uniforme a partire dal 2025) e terminerebbe sabato 4 gennaio 2025, lasciando spazio all'inizio degli Australian Open domenica 12 gennaio 2025.

Estendere il numero di eventi e concedere una decima licenza, aggiungendosi quindi ai 9 già presenti. La seconda ipotesi prevede che il torneo saudita acquistasse tale licenza da alcuni degli attuali Masters 1000: Miami sarebbe la più interessata ad ascoltare le offerte, mentre Parigi-Bercy è in lizza per la qualità delle sue strutture.

Sarà quindi il primo Masters 1000 della stagione e si giocherà a Riyadh, preparando i tennisti agli Australian Open, che si giocheranno da lì a poche settimane. L'ATP sta studiando due scenari per accogliere i Masters 1000 sauditi.

