La rinascita di Holger Rune: "Boris Becker mi ha aiutato molto. Non è stato facile"

Nel 2023 una delle affermazioni più importanti del Tour ATP è quella del danese Holger Rune attualmente numero 10 della classifica mondiale; il danese è stato numero 4 prima di un declino iniziato a seguito di Wimbledon e durato fino al torneo ATP 500 di Basilea in cui si è fermato in semifinale contro il futuro campione Fèlix Auger- Aliassime.

Nel Masters 1000 di Parigi-Bercy il campione in carica del torneo si è arreso ai quarti di finale contro il 24 volte campione Slam Novak Djokovic. Con questo risultato il giovane danese ha raggiunto per la prima volta la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino che si terranno dal 12 al 19 novembre nel capoluogo piemontese.

Rune rimarca l'incidenza di Boris Becker

La svolta nella stagione di Rune è arrivata anche grazie all’aiuto del suo nuovo coach Boris Becker. La leggenda del tennis tedesco dopo aver risolto i propri problemi con la legge ha sostituito nel team del danese la vecchia guida Patrick Mouratoglou .

Becker ha apportato diverse modifiche al gioco di Rune che sono abbastanza evidenti, in quanto il danese è molto più propenso ad andare a rete e giocare le volèe e risponde molto più vicino al campo aumentando di non poco la propria pericolosità.

Il giovane originario di Gentofte ha espresso il suo pensiero riguardo il nuovo coach e il rapporto che intercorre tra loro a Sportklub. “Non è mai facile invertire una spirale negativa come quella attraversata negli ultimi mesi.

Boris mi ha aiutato molto in questo. Sono letteralmente tornato dal baratro, da un periodo in cui perdevo costantemente partite al primo turno", ha detto Rune. Il danese ha inoltre sottolineato come il nuovo tipo di gioco lo abbia aiutato a battagliare per 3 set contro Novak Djokovic nei quarti di finale del Masters 1000 parigino, affermando: “"Se avessi giocato contro Djokovic qualche settimana fa, avrei perso in due set.

Ed è così che ho giocato una grande partita in cui ho dimostrato di essere vicino al massimo. Ciò dimostra meglio fino a che punto sono arrivato”.