Atp Metz - Sonego, la difesa del titolo inizia bene: battuto in rimonta Giron

È iniziato con una importante e significativa rimonta ai danni di Marcos Giron il tentativo di difesa del titolo di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Metz. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6( 3) e ha riscattato la sconfitta subita al primo turno di qualificazioni al Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Dominic Thiem.

Un rovescio spedito oltre la linea di fondo campo ha messo subito nei guai Sonego, che ha ceduto la battuta nel game inaugurale. L’azzurro non si è mai reso pericoloso in risposta nel primo set e Giron ne ha approfittato per estendere il suo dominio sul 2-5, quando ha trovato un altro break sfruttando la brutta volèe sbagliata dall’avversario.

Atp Metz - Sonego batte in rimonta Giron. Fognini vince in doppio

Sonego ha avuto il merito di non abbandonare mentalmente la partita e, nel secondo parziale, ha inciso con più continuità al servizio. Una solidità che gli ha permesso di acquisire maggiore fiducia e costruire le basi per sorprendere in risposta l’americano.

La svolta si è manifestata nell’ottavo game: Sonego ha beffato Giron con un ottimo passante di rovescio sulla palla break e guadagnato meritatamente il terzo parziale. L’unico a procurarsi occasioni nel set decisivo è stato Sonego, ma Giron ha rimontato da 15-40 sull’1-1 giocando due grandi punti: il primo chiuso con una straordinaria volèe e il secondo con un convincente dritto.

Solo il tie-break ha interrotto un equilibrio difficile da spezzare. Grazie a un rovescio calibrato male da Giron, Sonego è passato in vantaggio in apertura. Il 28enne ha protetto con cura il mini-break concessogli da Giron.

Vince in due set Alexander Shevchenko. Il giocatore russo ha liquidato il qualificato Mathias Bourgue con il punteggio di 6-4, 7-5. Parte bene la spedizione di Fabio Fognini in doppio a Metz. Il tennista ligure, in coppia con l’esperto Pierre-Hugues Herbert, ha sconfitto con un doppio 6-4 i brasiliani Marcelo Demoliner e Rafael Matos.

Fognini farà il suo esordio in singolare domani e troverà dall’altra parte della rete Thiago Seyboth Wild: in palio un interessante match di secondo turno con il finalista della scorsa edizione Alexander Bublik.