Atp Parigi-Bercy - Djokovic liquida Dimitrov in 2 set e conquista il 40° Masters 1000

L’andamento della disputa non è cambiato nella seconda frazione di gioco: Djokovic non ha interrotto il discreto ruolino di marcia nei suoi turni di battuta e Dimitrov è rimasto fedele al suo schema. Avanti 30-0 sul 2-2, il bulgaro è improvvisamente diventato falloso e ha regalato il break con tre gratuiti: due con il dritto e uno, l’ultimo, con un rovescio senza peso terminato di metri oltre la linea di fondo campo.

Djokovic non ha tremato e ha chiuso il set aggiudicandosi l’88% dei punti con la prima di servizio con un significativo 14/16. Importante anche il dato relativo agli scambi superiori ai nove colpi, perché il serbo ne ha collezionati 10 su 14: più della metà.

Il bulgaro ha continuato a raccogliere punti, ma nel settimo game ha offerto una palla break al serbo. Djokovic non ha esitato un secondo e ha colpito un’ottima risposta; gestita però malissimo da Dimitrov che ha commesso un brutto errore con il rovescio un uscita dal servizio.

Djokovic si è affidato spesso al servizio nei momenti complicati, ma non si è sottratto alla battaglia imbastita dal rivale; mentre Dimitrov ha cercato di imporre il suo ritmo variando molto con lo slice. Il primo momento di difficoltà per Djokovic si è manifestato sull’1-2, quando è stato costretto a ricorrere ai vantaggi.

Entrambi hanno provato a mettere in pratica la propria tattica a inizio partita.

Sono 33, al netto di una sola sconfitta, i match portati a casa sul cemento questa stagione; 31 le vittorie ottenute negli ultimi 32 incontri a partire proprio dall’Open di Francia. Il 36enne ha trionfato sia al Roland Garros che al Rolex Paris Masters per la seconda volta: la prima è avvenuta nel 2021.

Il belgradese, in una settimana in cui ha dovuto fare i conti con i problemi allo stomaco e avversari disposti a tutto pur di batterlo, ha illuminato il simbolo della Francia aggiungendo alla sua ricca bacheca il 97esimo titolo, il 40esimo Masters 1000.

147 giorni e 21 settimane dopo, Novak Djokovic si è riappropriato nuovamente della vetta del più famoso monumento di Parigi: la Tour Eiffel. Lo scorso 11 giugno, il campione serbo aveva fatto la storia al Roland Garros conquistando il 23esimo Major in carriera e diventando il tennista con il maggior numero di Slam vinti.

